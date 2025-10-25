“Ghế nóng” ở V.League

Ngày 24/10, Câu lạc bộ Nam Định thông báo chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của đội bóng thành Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ trở thành Giám đốc điều hành của Nam Định. Đây sẽ là bước ngoặt mới của đương kim vô địch V.League ở mùa giải vốn có nhiều biến động.

Ông Vũ Hồng Việt rời vị trí huấn luyện viên trưởng Nam Định. Ảnh: NDFC



Chuỗi phong độ không tốt trong thời gian qua được xem là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này. Nam Định đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 4 trận hòa và thua tại V.League.

Từ vị trí ứng viên vô địch, đội bóng thành Nam hiện rơi xuống hạng 9 trên bảng xếp hạng. Trận thua 0-2 trước Ninh Bình ở vòng 4 V.League hôm 22/9 được xem là khởi đầu cho giai đoạn sa sút. Dù sở hữu lực lượng mạnh với nhiều ngoại binh chất lượng và được đầu tư lớn trong mùa giải mới, Nam Định vẫn thi đấu thiếu gắn kết và hiệu quả.

Ông Vũ Hồng Việt sinh năm 1979, từng dẫn dắt các đội trẻ quốc gia và câu lạc bộ Quảng Nam, đồng thời là trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Gia nhập Nam Định từ năm 2022, ông giúp đội giành hai chức vô địch V.League liên tiếp (2023 và 2024). Sau khi chia tay, câu lạc bộ Nam Định sẽ sớm bổ nhiệm huấn luyện viên mới để tiếp tục chinh chiến tại V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship 2025-2026.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2025, Hà Nội FC chia tay huấn luyện viên Makoto Teguramori. Người tạm quyền là Giám đốc kĩ thuật Yusuke Adachi. Quyết định này được đưa ra sau khởi đầu không tốt của Hà Nội FC ở V.League 2025-2026. Từ chỗ được kì vọng cao, đội bóng Thủ đô chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận, xếp áp chót bảng xếp hạng. Điều này cho thấy áp lực khốc liệt và yêu cầu khắt khe về thành tích tại giải đấu hàng đầu Việt Nam.

Huấn luyện viên Makoto Teguramori sinh năm 1967, dẫn dắt Hà Nội FC ở giai đoạn 2 mùa 2024-2025 và giúp đội giành ngôi á quân V.League. Do vậy, ông từng nhận được sự kỳ vọng lớn trước thềm mùa giải mới khởi tranh. Tuy nhiên, việc không có được thành tích khả quan khiến ông không thể tiếp tục đồng hành cùng đội bóng.

Sau 3 trận tạm quyền dẫn dắt Hà Nội FC, ông Yusuke Adachi sẽ trở lại cương vị Giám đốc kĩ thuật, tiếp tục phụ trách chiến lược đào tạo và phát triển các tuyến trẻ. Đến đầu tháng 10/2025, Hà Nội FC thông báo bổ nhiệm cựu cầu thủ Liverpool Harry Kewell làm huấn luyện viên trưởng.

Cũng vào tháng 10/2025, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khi đó mới chỉ có 5 điểm sau 6 vòng đấu, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Việc để mất điểm trên sân nhà trước Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh được xem là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật xin từ chức. Sau đó, Sông Lam Nghệ An đã quyết định bổ nhiệm ông Văn Sỹ Sơn vào vị trí huấn luyện viên trưởng.

Trong bối cảnh đội bóng cần sự ổn định và tinh thần đoàn kết, việc đưa huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn trở lại sân Vinh được đánh giá là bước đi hợp lý, nhằm khơi dậy bản sắc và tinh thần chiến đấu truyền thống của đội bóng xứ Nghệ.

Mới chỉ đầu mùa giải nhưng sức nóng đã được tạo ra từ ghế huấn luyện viên trưởng. Đây là mùa giải mà Hà Nội FC có tham vọng trong việc tìm lại vị thế. Nam Định cũng quyết tâm lấy lại phong độ của đương kim vô địch. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An cũng tìm sức sống mới sau mùa giải trụ hạng đầy khó khăn.

Vòng 8 V.League 2025-2026 sẽ trở lại vào cuối tuần. Hiện Ninh Bình (17 điểm) và Thể Công Viettel (15 điểm) đang là những đội bóng chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Công an Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh cùng có 14 điểm và lần lượt xếp thứ 3 và 4. Đây cũng là hai đội bóng sẽ đối đầu nhau ở vòng này. Trận đấu sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của nhóm dẫn đầu.

Đây cũng là vòng đấu mà huấn luyện viên Harry Kewell đi tìm chiến thắng đầu tiên cùng Hà Nội. Còn Nam Định sẽ có màn ra mắt huấn luyện viên mới.

Những trận đấu tâm điểm vòng 8 V.League Tâm điểm ở vòng 8 V.League 2025-2026 là cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh trên sân vận động Hàng Đẫy. Lúc này cả hai đội bóng đều có cùng 14 điểm, lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng. Do vậy, kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng và cuộc cạnh tranh top 3. Dĩ nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Polking không muốn thất bại trước đối thủ và thầy trò ông Lê Huỳnh Đức cũng quyết tâm giành trọn 3 điểm. Một trận cầu đáng chú ý khác là màn chạm trán giữa Becamex TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Hiện tại, đội bóng Thủ đô chỉ nhỉnh hơn đối phương 1 điểm và họ cần một chiến thắng để gia tăng điểm số. Trên sân Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai đội cũng đang bám đuổi nhau sát nút trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 5 và 6. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Các trận đấu còn lại ở vòng 8 V.League gồm PVF-CAND - Ninh Bình, Hoàng Anh Gia Lai - Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An - Đông Á Thanh Hóa, Nam Định - SHB Đà Nẵng.



