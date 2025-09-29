Ninh Bình: 9 người c.h.ế.t, 18 người bị thương do ảnh hưởng bão số 10

Vòi rồng ở xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình) sáng nay 29-9



Chiều 29-9, theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, bão số 10 đã khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương tại các xã Hải Hậu, Quỹ Nhất, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình.

Trận dông lốc kèm vòi rồng xảy ra từ rạng sáng 29-9 khiến hàng trăm mái nhà bị tốc, 11 nhà cấp 4 đổ sập, 126 nhà bị tốc mái, cháy nổ do chập điện. 5 điểm trường, 1 trạm y tế bị hư hỏng, 2 mái đình chợ bị cuốn bay. Hạ tầng điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 53 cột điện gãy đổ, nhiều đường dây đứt, 1 trạm biến áp cháy nổ tại phường Hoa Lư.

Mái nhà ở xã Quỹ Nhất bị vòi rồng cuốn mất sáng 29-9

...



Tại tuyến đê biển Hải Hậu, mưa bão gây sạt lở nghiêm trọng tại 3 vị trí với diện tích khoảng 300m², buộc lực lượng chức năng phải xử lý khẩn cấp bằng vải lọc và rọ đá.

Ngoài thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây lâu năm bị gãy đổ; gia súc, gia cầm thiệt hại lớn.

Trong phút chốc, vòi rồng tràn qua làng mạc ở tỉnh Ninh Bình



Ông Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, cho biết địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án gia cố đê, vận hành hồ chứa, sơ tán người dân vùng xung yếu và thu hoạch sớm nông sản để giảm thiểu thiệt hại.



Tác giả: PHÚC HẬU

Nguồn tin: Báo SGGP