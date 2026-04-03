FIFA thông báo VTV là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam

FIFA thông báo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam - Ảnh: REUTERS

Đài truyền hình Việt Nam có quyền khai thác các trận đấu ở World Cup 2026 trên các nền tảng tivi, radio, mobile (thiết bị di động) và Internet. Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với VTV để xác nhận thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hiện phía VTV chưa công bố bản quyền cũng như đăng tải các thông tin liên quan đến bản quyền World Cup 2026. Tuổi Trẻ Online cũng đã liên hệ với một số chuyên gia, người làm trong lĩnh vực bản quyền truyền hình để tìm hiểu thông tin. Các chuyên gia đều tỏ ra không bất ngờ với thông tin này, và khẳng định VTV đã tiến hành đàm phán sớm và "không liên kết với bất cứ đơn vị nào".

Hiện thông tin bản quyền của VTV mới xuất hiện trên trang web của FIFA, nên tất nhiên chi tiết về hợp đồng không được công bố. Tuy nhiên giới quan sát nhận định, VTV đã phải trả số tiền lớn để sở hữu bản quyền World Cup 2026.

Năm 2022, số tiền mua bản quyền của VTV được dự đoán vào khoảng 15 triệu USD. Tại World Cup 2026, con số này chỉ có cao hơn chứ không thể giảm xuống.

World Cup 2026 khai mạc ngày 11-6 tại Bắc Mỹ với sự tham dự của 48 đội. Do đó số trận đấu của World Cup 2026 lên đến con số kỉ lục là 104. Với số lượng trận đấu như vậy, giá trị bản quyền của World Cup 2026 sẽ tăng lên.

Ngày 1-4 vừa qua, World Cup 2026 đã kết thúc chiến dịch vòng loại. Đội bóng thứ 48 giành vé là đội tuyển Iraq. Trước đó, 47 đội đoạt vé đến Bắc Mỹ là Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan, Algeria, Bờ Biển Ngà, Cabo Verde, Congo, Ai Cập, Ghana, Morocco, Nam Phi, Senegal, Tunisia, Canada, Mỹ, Mexico (đồng chủ nhà), Curaçao, Haiti, Panama, Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Áo, Bỉ, Bosna và Hercegovina, Croatia, Czech, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand.

Tác giả: HOÀI DƯ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

