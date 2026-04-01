Xác định toàn bộ 48 đội dự World Cup 2026

Những suất muộn nhất thuộc về Bosnia & Herzegovina, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech từ vòng play-off châu Âu, cùng với CHDC Congo và Iraq từ vòng vớt liên lục địa. Sáu cái tên, sáu câu chuyện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sự bền bỉ đến phút chót.

12 bảng đấu của World Cup 2026 đã thành hình



Loạt play-off châu Âu chứng kiến không ít kịch bản kịch tính. Bosnia & Herzegovina tạo nên cú sốc khi loại Italia sau loạt luân lưu, trong trận đấu mà Moise Kean ghi bàn mở tỉ số nhưng Haris Tabakovic kịp gỡ hòa, trước khi đội bóng Balkan thể hiện bản lĩnh trên chấm 11m.

Ở một diễn biến khác, Thụy Điển vượt qua Ba Lan trong trận đấu giàu cảm xúc, nơi Viktor Gyokeres trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 88. Thổ Nhĩ Kỳ thì chọn cách điềm tĩnh hơn, đánh bại Kosovo 1-0 nhờ pha lập công của Kerem Akturkoglu, qua đó chấm dứt 24 năm chờ đợi để trở lại World Cup.

Căng thẳng không kém là màn đấu trí giữa CH Czech và Đan Mạch. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút, trước khi Czech thắng 3-1 trên loạt luân lưu, với Matej Kovar trở thành điểm tựa với pha cản phá quyết định, còn Christian Eriksen và các đồng đội đành ngậm ngùi dừng bước.

...

Ở vòng vớt liên lục địa, CHDC Congo đánh bại Jamaica 1-0 trong hiệp phụ nhờ bàn thắng của Axel Tuanzebe, qua đó lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 1974. Tấm vé cuối cùng thuộc về Iraq sau chiến thắng 2-1 trước Bolivia, giúp họ trở thành đại diện châu Á thứ 9 góp mặt tại giải.

Các đội được phân bổ vào những bảng đấu đã định hình sẵn. Bảng A có Mexico, CH Czech, Hàn Quốc và Nam Phi. Bosnia & Herzegovina nằm ở bảng B cùng Canada, Thụy Sĩ và Qatar. Bảng D quy tụ Mỹ, Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng F có Tunisia, Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển. CHDC Congo góp mặt ở bảng K cùng Colombia, Bồ Đào Nha và Uzbekistan. Iraq rơi vào bảng I với Pháp, Senegal và Na Uy.

World Cup 2026 còn chứng kiến những gương mặt lần đầu góp mặt như Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan, trong đó Curacao trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng dự giải. Qatar cũng lần đầu vượt qua vòng loại để góp mặt bằng thực lực.

Ở chiều ngược lại, những cái tên giàu truyền thống như Italia, Chile, Peru hay các đại diện châu Âu như Đan Mạch, Ba Lan, Ukraine đều phải dừng bước, xem Mundial qua tivi.

World Cup 2026, kỳ thứ 23 trong lịch sử, sẽ diễn ra từ 11-6 đến 19-7 tại Mỹ, Mexico và Canada, trải dài trên 16 thành phố. Khi số đội tăng lên 48 thay vì 32, cơ hội được chia đều hơn, đồng nghĩa với việc mỗi tấm vé đi tiếp trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Tác giả: Lê Vinh

