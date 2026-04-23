Ép bé gái "chát sex" rồi cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 4/2026, Lộc sử dụng tài khoản mạng xã hội tên “Nguyễn Gia Bảo” kết bạn với tài khoản của bé gái 13 tuổi.

Điều tra viên và Kiểm sát viên tiến hành ghi lời khai những người liên quan.



Cả hai nhắn tin nói chuyện qua lại như bạn bè. Ngày 5/4, Lộc sử dụng tài khoản “Nguyễn Gia Bảo” nhắn tin đe dọa là có video nhạy cảm của bé gái và yêu cầu gọi video call chat sex. Sau đó, Lộc tiếp tục sử dụng tài khoản khác tên “Lộc Nguyễn” để tiếp tục nhắn và gọi video call chat sex với bé gái.

Cả hai lần gọi video call chat sex với bé gái, Lộc đều quay lại màn hình. Sau khi có video nhạy cảm, Lộc sử dụng tài khoản khác tên “Be Ben” nhắn tin đe dọa yêu cầu chuyển 1 triệu đồng. Bé gái lo sợ, 2 lần chuyển số tiền 800.000 đồng.

Cơ quan điều tra và Viện KSND tiến hành khám nghiệm hiện trường.



Tối 9/4, Lộc sử dụng lại tài khoản “Lộc Nguyễn” liên lạc, yêu cầu bé gái ra quán ốc trên địa bàn phường Thới Sơn để nói chuyện. Tại đây, Lộc buộc bé gái phải cho quan hệ tình dục và hứa sẽ xóa các clip nhạy cảm.

Từ trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT đã mời làm việc đối tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.



Tác giả: Phi Yến – Quốc Bảo

Nguồn tin: cand.com.vn