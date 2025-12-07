Em gái Trấn Thành mặc hở gây tranh cãi

Em gái Trấn Thành là Uyển Ân mới đây xuất hiện tại show diễn của nhà thiết kế Đỗ Long. Cô chọn trang phục màu đen, ôm sát cơ thể và có chi tiết cắt xẻ táo bạo hai bên eo. Phần chân váy cũng được thiết kế xẻ cao gợi cảm.

Vốn gắn liền với phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào nên lần này khi “lột xác” với hình ảnh quyến rũ hơn, Uyển Ân gây bàn tán.

Hình ảnh của Uyển Ân trong sự kiện. Ảnh: FBNV.

Nhiều người dành lời khen cho màn thay đổi hình ảnh của Uyển Ân, cho rằng ấn tượng. Tuy nhiên, không ít khán giả tranh luận. Họ cho rằng trang phục của Uyển Ân cắt xẻ quá táo bạo, hở hang khiến ở không ít góc quay, nữ diễn viên lộ khoảnh khắc kém tinh tế.

Thời gian gần đây, Uyển Ân “lột xác” về ngoại hình. Cô thử sức với những phong cách thời trang mới, đa dạng hơn. Cách đây ít ngày, em gái Trấn Thành cũng được bàn tán khi mặc corset ôm sát cơ thể cùng lối trang điểm đậm, cá tính.

Uyển Ân sinh năm 1999, đóng phim từ 18 tuổi thông qua ​​web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim như Bố già, Làng xóm cha cha cha, Đôi mắt âm dương, Mẹ ác ma cha thiên sứ… nhưng ít được chú ý.

Phải tới khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ do anh trai cô sản xuất, Uyển Ân mới được biết tới nhiều hơn với tư cách diễn viên. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ và mới đây là Chị ngã em nâng.

Gần đây, Uyển Ân liên tục vướng tin hẹn hò Song Luân khi hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có cử chỉ tình tứ. Tuy nhiên, 2 người không lên tiếng về tin hẹn hò.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn