Đường ven biển Hà Tĩnh ách tắc nhiều ngày do khó khăn xử lý đất đá bị sạt lở

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh bị sạt lở từ ngày 3-11 đến nay - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 12-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Duy Thắng - Trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cho biết đất đá sạt lở tại vị trí km84+700 đã chắn toàn bộ mặt đường tuyến đường ĐT 547 (tuyến đường ven biển Hà Tĩnh) vẫn chưa thể dọn dẹp khiến tuyến đường này vẫn bị ách tắc, chưa thể thông tuyến để phương tiện lưu thông.

"Những ngày qua đơn vị quản lý tuyến có tổ chức dọn dẹp đất đá nhưng khi đưa máy móc vào thì tiếp tục có sạt lở trên núi xuống gây nguy hiểm nên vẫn chưa thể thi công. Sở Xây dựng sẽ thành lập đoàn đến hiện trường đánh giá hiện trạng sạt lở để có phương án thi công an toàn" - ông Thắng cho hay.

Hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở xuống tuyến đường ven biển Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH



Theo ông Phan Thế Chương - Phó giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh, tại hiện trường ngoài cả nghìn khối đất đá đã tràn xuống chắn ngang tuyến đường gây ách tắc giao thông thì khu vực này đất đang ẩm ướt không thuận lợi cho việc thu dọn.

Vị trí mái ta luy dương ở điểm xảy ra sạt lở còn có thêm một số vết nứt, nước từ trên núi vẫn chảy xuống tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt, trượt gây mất an toàn cho người và phương tiện, máy móc khi thực hiện việc xử lý sạt lở.

...

Trước đó, những ngày cuối tháng 10-2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng sạt lở ta luy do đất đá ngấm nước, địa chất yếu.

Sạt lở liên tục khiến phương tiện khi đến dọn dẹp đất đá bị xô nghiêng tại hiện trường - Ảnh: LÊ MINH



Đặc biệt, từ chiều 3-11, tại vị trí km84+700 đường ven biển đoạn qua địa bàn (xã Kỳ Xuân) liên tục xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá ta luy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn đã chắn toàn bộ mặt đường khiến giao thông bị ách tắc.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Tĩnh thông báo việc phân luồng, điều tiết giao thông trên đoạn tuyến đường ven biển qua địa bàn xã Kỳ Xuân từ ngày 4-11 đến nay.

Chiều 4-11, đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh đã cử 2 máy múc cùng 5 xe tải đến dọn dẹp đất đá để thông tuyến. Song quá trình thực hiện tiếp tục xảy ra vụ sạt lở khiến 2 công nhân bị thương, máy múc và xe tải bị đất đá xô lật nghiêng tại hiện trường.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ