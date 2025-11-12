Hà Tĩnh: Chủ đầu tư nói gì về dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị?

Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà thi công dang dở, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt và đi lại của người dân.

Trước đó, ngày 6/11 Báo Kinh tế & Đô thị đăng bài “Hà Tĩnh: ngổn ngang dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị”. Nội dung phản ánh, tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà thuộc dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ thi công dang dở, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân.

Sau khi lắp đặt đường ống thoát nước mặt đường cũ thảm nhựa đã bị băm nát nham nhở rồi bỏ bê không tiếp tục thi công suốt thời gian dài.

Tại nhiều tuyến đường như: Nguyễn Thiếp, Lý Tự Trọng, Mai Kính, Nguyễn Hộc, Trần Danh Tố… sau khi lắp đặt đường ống thoát nước mặt đường cũ thảm nhựa đã bị băm nát nham nhở rồi bỏ bê không tiếp tục thi công suốt thời gian dài. Đường loang lổ ổ voi, ổ gà, ngày nắng bụi bặm mù mịt, những lúc mưa gió, nước bùn đất đọng thành hố sâu, lầy lội, gây ô nhiễm môi trường, khó khăn trong việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khiến dư luận bức xúc.

“Ngày 29/10, UBND xã Thạch Hà đã ban hành Văn bản số 754/UBND-KT gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hạng mục đã có mặt bằng. Khẩn trương hoàn trả lại mặt bằng đối với các hạng mục dự án đã thi công xong, nhất là các tuyến đường thi công hệ thống thu gom, xử lý nước thải nhằm đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân" - Chủ tịch UBND xã Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho biết.

Đường ống thoát nước đã lắp đặt, nhưng mặt đường không được hoàn trả kịp thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại, nhất là trong đêm tối.

Qua tìm hiểu được biết, tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2455/ QĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 850 tỷ đồng. Nguồn vốn vay của cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu và vốn đối ứng. Thời gian thực hiện dự án từ 2020-2024.

Trước đó, dự án do UBND huyện Thạch Hà cũ làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư - sau khi xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp). Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tăng tính kết nối giữa các đơn vị hành chính đô thị, kết nối vùng; chống ngập lụt, biến đổi khí hậu và năng lực quản lý đô thị.

Mục tiêu là vậy, nhưng sau thời gian dài triển khai thi công, nhiều hạng mục của dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị trọng điểm này vẫn còn ngổn ngang, dang dở. Hầu hết các tuyến đường mới chỉ lắp đặt đường ống thoát nước (chủ yếu giữa tim đường cũ) nhưng rồi chưa tiếp tục thi công, mặt đường nhấp nhô, lồi lõm, khiến cho việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, trở ngại, đặc biệt vào đêm tối.

Sau khi lắp đặt đường ống thoát nước, mặt đường thảm nhựa cũ bị biến dạng, lồi lõm, nhấp nhô gây mất mỹ quan đô thị.

Tại buổi làm việc với phóng viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Quang Linh cho biết, đơn vị đã tổ chức các cuộc họp với chính quyền địa phương, nhà thầu thi công và các bên liên quan về tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tâm lý chung của nhà thầu thi công là không muốn làm chậm, vì liên quan đến giải ngân nguồn vốn và phát sinh thêm các khoản chi phí khác.

Theo ông Linh, dự án đang còn dang dở có cả nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan. Chúng tôi không đổ lỗi cho thời tiết, nhưng thực tế mưa nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và phải xin gia hạn. Còn về năng lực nhà thầu thì nhà thầu chính cơ bản đáp ứng yêu cầu, chỉ một số nhà thầu phụ có dấu hiệu chây ì, chưa tập trung cao cho việc thi công dẫn đến ảnh hưởng chung của dự án.

“Đơn vị đã làm việc với chính quyền địa phương, nhà thầu thi công báo cáo kết quả cụ thể các nội dung, phần việc liên quan trước ngày 15/11 để có hướng xử lý kịp thời, phù hợp. Đối với các tuyến đường hoàn trả, một số vị trí đơn vị đã phải khoan thăm dò nền đường, đồng thời cũng đã làm văn bản báo cáo lên cấp trên để công tác hoàn trả được thực hiện đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, phát huy hiệu quả, công năng sử dụng lâu dài” - ông Nguyễn Quang Linh thông tin.

Mặt đường thảm nhựa tại dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà bị đào bới nham nhở, chưa thi công hoàn trả khiến dư luận bức xúc suốt thời gian dài.

Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà có vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, phòng ngừa biến đổi khí hậu, phục vụ tốt hơn đời sống, sinh hoạt và đi lại của người dân. Hy vọng, những tồn tại của dự án sẽ được chủ đầu tư và các bên liên quan tập trung khắc phục kịp thời, sớm thi công hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của người dân.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn