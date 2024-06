VIDEO: Đoàn xe Tổng thống Putin di chuyển trên đường phố Hà Nội

Đoàn xe của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trên đường di chuyển đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Tổng thống Vladimir Putin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đến Hà Nội lúc hơn 2 giờ sáng 20-6, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn xe Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin di chuyển trên đường phố Hà Nội trưa ngày 20-6. Video: Minh Chiến

Tổng thống Vladimir Putin và Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và một số hoạt động có ý nghĩa quan trọng khác, qua đó tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng thống Vladimir Putin từng 4 lần thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030.

Hình ảnh đoàn xe Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trên phố Hà Nội:

Cờ hai nước Việt Nam - Nga trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Hữu Hưng

Ảnh: Hữu Hưng

Đoàn xe trên đường Độc Lập. Ảnh: Hữu Hưng

Đoàn xe trên đường Độc Lập. Ảnh: Hữu Hưng

