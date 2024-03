Bắt tạm giam thiếu niên đánh nam sinh lớp 8 dẫn đến chết não

Chị Lan cùng người thân đưa con trai từ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiện chăm sóc - Ảnh: ANH THƠM

Tối 27-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Minh (16 tuổi, trú quận Long Biên, học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Minh là người đã đánh nam sinh lớp 8 tên Nguyễn Hoàng Đ. (14 tuổi, trú quận Long Biên) dẫn đến chết não.

Mâu thuẫn trong lúc chơi bóng rổ

Trước đó, khoảng 17h ngày 19-3, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Lan (trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai là cháu Nguyễn Hoàng Đ. bị đánh gây thương tích khi đang chơi bóng rổ tại khu vực sân bát giác thuộc đình Lệ Mật ngày 17-3.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã xác định và triệu tập các nghi phạm có liên quan gồm Trương Văn Tâm (45 tuổi, trú tại phường Việt Hưng) cùng hai con trai là Trương Văn Minh và T.V.K. (12 tuổi) đến trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 15h10 ngày 17-3, T.V.K. cùng ông nội là Trương Văn V. (74 tuổi, ở tại phường Việt Hưng) đến chơi tại khu vực sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật.

Cùng thời điểm này, cháu Nguyễn Hoàng Đ. cùng một số bạn cũng chơi bóng rổ tại đây.

Trong quá trình chơi, giữa Đ. và K. xảy ra mâu thuẫn. Đ. đã dùng tay tát vào mặt K..

Sau khi bị Đ. đánh, K. về nhà, nhờ anh ruột là Minh đến giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường đi bộ ra khu sân bát giác, Minh và em trai gặp bố đẻ là ông Tâm đang đi xe máy trên đường.

Gặp hai con, ông Tâm hỏi đi đâu thì K. kể lại sự việc bị bạn đánh. Sau đó, ông Tâm chở hai con ra khu vực sân bát giác để xem ai đánh con mình.

Khi đến nơi, ông Tâm thấy bố đẻ là ông V. đang ngồi trong sân thì bảo hai con trai xuống xe, đi bộ vào trong sân gặp ông nội để giải quyết sự việc. Ông Tâm sau đó đã điều khiển xe máy đi về.

Thiếu niên 16 tuổi đánh nam sinh lớp 8 để "trả thù" cho em trai

Minh và em trai đi bộ vào trong sân bát giác rồi đi ra chỗ nhóm của Đ. đang chơi. Lúc này, Minh hỏi "thằng nào đánh em tao", và K. dùng tay chỉ về phía Đ. đang đứng…

...

Thấy vậy, Minh tiến lại phía Đ., dùng tay trái túm cổ áo, tay phải đấm một phát vào vùng má trái khiến Đ. xoay một vòng, ngã đập gáy xuống nền sân.

Sau đó, Minh tiếp tục túm cổ áo Đ. và yêu cầu xin lỗi em trai mình. Đ. ngồi dậy không nói gì, sau đó thì bị choáng, ngã ra đất.

Về phần ông Tâm, trên đường lái xe về, thấy Minh đấm Đ. thì đã quay xe lại rồi đi bộ đến chỗ Đ. và con trai mình.

Thấy Đ. có biểu hiện choáng váng, ông Tâm nói với Minh không được đánh nữa, đồng thời nói Đ. "lần sau nếu còn đánh em, chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý".

Minh không đánh Đ. nữa, ông Tâm lái xe máy chở hai con trai về nhà.

Nam sinh lớp 8 bị tổn hại sức khỏe 99%

Sau đó, do sốt ruột vì việc Đ. bị choáng nên ông Tâm vòng xe quay trở lại khu vực sân bát giác.

Thấy Đ. có biểu hiện choáng, tái mặt, ông Tâm đã cùng người dân đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Đ. được chuyển vào Bệnh viện 108 điều trị và được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng.

Ngày 26-3, Đ. được gia đình chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hiện nam sinh này đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Cùng ngày, Trung tâm pháp y Hà Nội đã kết luận tỉ lệ tổn hại sức khỏe của Đ. là 99%.

Hiện cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội đã lan truyền một số thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thực đối với vụ việc nêu trên. Một số cá nhân đã lợi dụng sự việc để câu view, tăng tương tác, đính kèm với các trang bán hàng. Công an TP Hà Nội đang xác minh các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, không đúng sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân để xử lý theo quy định của pháp luật.

