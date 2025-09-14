Cầu thủ Việt kiều đắt giá nhất thế giới 'sáng cửa' dự World Cup 2026

Ibrahim Maza sáng cửa dự World Cup 2026.

Hiện đội tuyển Algeria đang dẫn đầu bảng G khu vực châu Phi với 19 điểm, hơn đội xếp thứ hai Uganda 4 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt đấu nên đang rất sáng cửa tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ vào năm tới.

Nếu được dự World Cup 2026 cùng tuyển Algeria, Ibrahim Maza sẽ là cầu thủ gốc Việt hiếm hoi được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tiền vệ Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Dù vậy, cầu thủ Việt kiều sinh năm 2005 đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria (thay vì Việt Nam hoặc đội tuyển Đức), để lại ít nhiều sự tiếc nuối cho những người hâm mộ Việt Nam cũng như HLV Kim Sang-sik.

Trong màu áo tuyển Algeria, Ibrahim Maza mới chỉ 1 lần ra sân. Chính vì thế, trong trường hợp đội tuyển Algeria giành vé tham dự World Cup 2026, cơ hội để tài năng Việt kiều 20 tuổi ra sân ở sân chơi cũng không thực sự cao khi chân sút này còn khá trẻ và không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada là kỳ World Cup lần thứ 23 trong lịch sử của bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển, sau lần gần nhất tổ chức với 32 đội ở kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Trận chung kết World Cup 2026 được tổ chức trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Đây là sân đấu có sức chứa lên tới 82.500 khán giả, được xây dựng từ năm 2008 đến 2010, với chi phí lên tới hơn 1,6 tỉ USD

Tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025, FIFA sẽ công bố thời gian thi đấu chính thức các trận đấu.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn