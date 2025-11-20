Dùng d.a.o c.h.é.m n.g.ư.ờ.i, bị cáo lĩnh hơn 11 năm tù

Theo cáo trạng, tháng 9/2024, UBND xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) thành lập Ban chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3 thôn Tây Nguyên, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh với nhiệm vụ thực hiện việc chuyển đổi, tích tụ đất nông nghiệp lần 3 gắn với tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thôn Tây Nguyên quy mô lớn (trên 200ha). Trong đó, Trần Hữu Xuyến thuộc diện dồn điền (từ thửa nhỏ thành thửa lớn), đổi thửa ruộng cũ lấy thửa ruộng mới.

Khoảng 15h 50’ ngày 5/1, Ban chuyển đổi gồm ông Bùi Văn Chương (SN 1961) và anh Trần Quốc Lập (SN 1984) cùng các thành viên khác đang làm nhiệm vụ đo đạc, phân chia lại ruộng đất tại khu vực cánh đồng Hè Miệu, thuộc thôn Tây Nguyên.

Bị cáo Trần Hữu Xuyến tại phiên xử.



Lo ngại sẽ bị ảnh hưởng và không được chia phần ruộng như mong muốn nên Trần Hữu Xuyến không đồng ý việc chuyển đổi đất ruộng theo quyết định của Ban chuyển đổi, Xuyến phản ứng gay gắt với các thành viên trong Ban.

Lúc này, Xuyến cầm một con dao sắc nhọn tiến đến phản ứng với ông Bùi Văn Chương, quá trình nói chuyện Xuyến đã chém 2 phát vào vùng đầu ông Chương khiến nạn nhân ngã gục bất tỉnh, khi sự việc xảy ra, anh Trần Quốc Lập vào can ngăn cũng bị Xuyến chém trúng vào phần đầu một nhát.

Hậu quả, ông Bùi Văn Chương bị tổn thương cơ thể 30%, nạn nhân không chết là do được đưa đi cấp cứu kịp thời; anh Trần Quốc Lập bị tổn thương cơ thể 10%.

...

Sau khi gây ra vụ việc, Trần Hữu Xuyến đến Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, Xuyến ân hận về hành vi phạm tội của mình, đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường cho các nạn nhân theo thỏa thuận. Các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Xuyến.

Tại phiên xử, Trần Hữu Xuyến thành khẩn khai báo, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Hành vi trên đây của Trần Hữu Xuyến đã phạm vào tội “Giết người” theo quy định tại điểm d, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Xuyến 10 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 12 tháng tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 11 năm 6 tháng tù.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý