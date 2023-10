Dùng cốc thủy tinh đánh người nhập viện vì mâu thuẫn ở Hà Tĩnh

Ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thế Danh (SN 1991, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối với Lê Thế Danh. Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh.



Theo điều tra của cơ quan Công an: Khoảng 21h ngày 2/7, Lê Thế Danh đang uống bia tại nhà anh Nguyễn Văn Liêm là người cùng thôn. Đến khoảng 21h10 cùng ngày, anh Trần Quốc Tuấn (SN 1972, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn) đến nhà anh Liêm ngồi chơi.

Khi ngồi nói chuyện giữa Danh và anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn, hai bên có lời qua tiếng lại với nhau, rồi Danh đứng dậy cầm chiếc cốc thủy tinh đánh vào mặt anh Tuấn bị thương chảy máu. Sau đó được mọi người can ngăn và đưa anh Tuấn đi khâu vết thương ở Bệnh viện Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo huyện Hương Sơn rồi về nhà tiếp tục điều trị. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Trần Quốc Tuấn tại thời điểm giám định là: 12%.

Tai cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Lê Thế Danh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ dùng cốc thủy tinh đánh người nhập viện để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

