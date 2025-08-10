Bắt xe tải chở hơn 35 tấn đường không rõ nguồn gốc

Cụ thể, vào lúc 10 giờ ngày 9/8, tại Km591 Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phường Hoành Sơn, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh) dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 34H - 005.xx do tài xế Ng.V.Kh. (sinh năm 1985, trú tại xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng) điều khiển đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện trên thùng xe có khoảng 700 bao chứa đường trắng, có chữ và nhãn mác nước ngoài, tổng trọng lượng hơn 35 tấn.

...

Quá trình làm việc với Tổ công tác, tài xế Ng.V. Kh, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng hàng hóa nói trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và bàn giao người, phương tiện cùng số lượng hàng hóa nói trên cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh xử lý theo quy định.

Nguồn tin: baotintuc.vn