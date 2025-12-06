Dự án trọng điểm chậm tiến độ, Hà Tĩnh chạy nước rút gỡ vướng mặt bằng

Nhiều dự án trăm tỷ ở Hà Tĩnh vướng mắc mặt bằng

Dự án đường Xuân Diệu kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng kết nối các đô thị phát triển giữa các vùng (phường Thành Sen, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Dự án đường Xuân Diệu kéo dài vẫn đang vướng mặt bằng nên chưa thể hoàn thành.

Tuyến đường dài 1,8km, bắt đầu triển khai thi công từ tháng 9/2023. Tuy nhiên, công trình này đang chưa thể hoàn thành vì vướng mắc giải phóng mặt bằng. Do dự án chưa hoàn thiện, một số vị trí trên công trường dự án đường Xuân Diệu kéo dài trở nên lầy lội, thành điểm vứt rác thải.

Để giải quyết việc này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh hướng tuyến đường Xuân Diệu kéo dài (đoạn phía Bắc đường Ngô Quyền). Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Để giải quyết việc này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định điều chỉnh hướng tuyến đường Xuân Diệu kéo dài.

Tương tự, dự án đường Hàm Nghi kéo dài tại Hà Tĩnh cũng đang thi công "đứt đoạn" vì vướng mặt bằng. Tuyến đường có chiều dài 3,3km với điểm đầu khớp nối quốc lộ 1 (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ) qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 575 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 11/2022, theo tiến độ sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2024. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

Qua quan sát của phóng viên, điểm đầu khớp nối Quốc lộ 1 tuyến tránh Tp.Hà Tĩnh vẫn chưa thể thi công. Vì vậy, cấu kiện để trong thời gian dài, trải qua mưa gió thời gian qua đã bắt đầu rỉ sét.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do chưa bố trí được khu tái định cư, ước tính phải bố trí 110 lô đất. Ngoài ra, thời gian qua một số chính sách liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư có sự thay đổi.

Để tháo gỡ vướng mắc, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt 2 khu tái định cư nằm ở TDP Liên Vinh và TDP Kỳ Phong, phường Hà Huy Tập, để bố trí chỗ ở cho những hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

Hiện nay dự án đang được triển khai, đồng thời công trình cũng được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2026.

Tháo "nút thắt", các dự án toàn lực về đích đúng tiến độ

Mới đây, tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công, đại diện các Ban QLDA đều nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng là "nút thắt" quan trọng trong triển khai các dự án.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài được kỳ vọng sẽ kết nối hạ tầng giao thông khu vực đô thị.

Bởi vậy, trong thời gian tới, tỉnh cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phối hợp, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, thực hiện nhanh công tác bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án; không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó, hiện nay, quy trình triển khai các dự án từ khi lập, thẩm định chủ trương đầu tư đến khi ký kết hợp đồng để thi công còn kéo dài. Trong đó, các bước như lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu… đều phải trải qua nhiều cấp, nhiều thủ tục, mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai các dự án.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khó khăn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng ở các dự án; Ngoài ra do thay đổi về bộ máy, chuyển tiếp dự án nên công tác giải ngân vốn đầu tư công gặp không ít vướng mắc.

Đặc biệt, 2025 là năm thời tiết cực đoan, bất thường nhất từ trước đến nay. Ngay từ đầu tháng 8, mưa bão đã xuất hiện liên tục làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các công trình, dự án.

Từ nay đến cuối năm rơi vào thời điểm mùa mưa bão nên tiến độ thi công các công trình càng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, các chủ đầu tư đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc; phối hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết để chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công.

"Hiện nay thời tiết thuận lợi nên Ban đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu tăng ca, tăng kíp để bù khối lượng thi công bị đình trệ do ảnh hưởng của thời tiết. Chúng tôi yêu cầu nhà thầu phải có văn bản cam kết tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình", Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Khu tái định cư đang được hoàn thành sẽ giải quyết bài toán mặt bằng cho dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Theo báo cáo, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tại Hà Tĩnh đến 30/11/2025 đạt 6.930,573 tỷ đồng, bằng 123,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó: Vốn địa phương quản lý đạt 6.504,585 tỷ đồng, bằng 137,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn giải ngân đạt 425,988 tỷ đồng, bằng 46,4% kế hoạch.

Thời gian không còn nhiều, vì vậy để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đưa nội dung giải ngân đầu tư công vào giao ban hằng tuần; tiếp tục phát huy vai trò của các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, từng chủ đầu tư.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn