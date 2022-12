Dự án nghìn tỷ đi qua, nhà dân thành "hầm", bơm nước mưa cả ngày không hết

Your browser does not support the video tag.

Dự án nghìn tỷ đi qua, nhà dân thành "hầm", tát nước mưa cả ngày không hết (Video: Dương Nguyên).

Nhà của nhiều hộ dân thôn Tân Tiến (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bỗng nhiên thấp hơn mặt Quốc lộ 15A từ 1m đến hơn 2m sau khi hạng mục cầu ô tô số 9, nằm trong Dự án nâng cấp kênh chính Linh Cảm (thuộc hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, giai đoạn 2) hoàn thành.

Trong số những hộ dân chịu ảnh hưởng nêu trên có gia đình ông Phan Đình Ngọc (77 tuổi). Mặt đường cao hơn nhà 2,4m đã chắn ngang cánh cửa chính của nhà ông Ngọc. "Trước đây, gia đình tôi đi ra Quốc lộ 15A bằng cổng này nhưng giờ luôn trong tình trạng cửa đóng then cài", ông Ngọc nói.

Ông Ngọc kể, con cái giờ đã trưởng thành và ở xa. Trong nhà có vợ ông bị đau khớp nên không thể ra khỏi nhà. Còn ông phải thuê thiết kế một cầu thang kim loại 4 bậc mới có thể "chui ra, chui vào" qua cái ô hình chữ nhật. "Cuộc sống, sinh hoạt của chúng tôi hoàn toàn đảo lộn, như cách biệt với bên ngoài. Khổ nhất là những hôm trời mưa, nước tràn vào nhà cao hơn cả mét. Tôi sử dụng 2 máy bơm, hút hai ngày không hết nước", ông Ngọc kể.

Nằm đối diện, hộ của bà Trần Thị Thanh (58 tuổi) cũng trong tình trạng tương tự. Trước đây, nhà của bà còn cao hơn cả mặt đường. Nhưng từ khi dự án cầu ô tô số 9 nằm trên tuyến Quốc lộ 15A hoàn thành, nhà của bà lại thấp hơn.

... "Không chịu được cảnh mỗi khi mưa là ngập, gia đình tôi đã phải tháo dỡ mái tôn nhà cũ để dựng nhà tạm bên cạnh để sinh sống và buôn bán mưu sinh. Chúng tôi đã làm đơn gửi các cấp có thẩm quyền xem xét nhưng đến nay chưa được giải quyết", bà Trần Thị Thanh nói.

Mấy tháng nay, việc kinh doanh trong tiệm nail của chị Ngân không được suôn sẻ. Chị than thở: "Đường cao hơn nhà gây ra rất nhiều phiền toái khi chủ và khách đều vất vả ra vào. Mưa là nước ngập đến ngang đầu gối".

Dù có vị trí mặt tiền đắc địa nhưng nhiều chủ ki-ốt kinh doanh khác bên Quốc lộ 15A, đoạn qua thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc đang phải tạm đóng cửa. Có nhà dán thông báo cho thuê nhưng khách không mặn mà.

Ngoài ra, người dân thôn Tân Tiến còn phản ánh kênh thoát nước hai bên đường được xây dựng nhưng không phát huy hiệu quả. Kênh cao gần sát đường, trong khi đó khu dân cư luôn trong tình trạng ngập nước, ứ đọng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 1.485,6 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm; xây dựng mới kênh Hương Sơn và kênh cầu Động. Tại huyện Can Lộc, kênh chính Linh Cảm qua 10 xã: Thường Nga, Phú Lộc, Gia Hanh, Thượng Lộc, Đồng Lộc, Vĩnh Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc với tổng chiều dài là 18,774km.

Còn tại thôn Tân Tiến (xã Phú Lộc), hạng mục cầu ô tô số 9 thuộc dự án trên sau khi hoàn thành cao hơn cầu cũ. Do đó, đường dẫn hai bên cầu cao hơn nhà dân. Theo UBND xã Phú Lộc, dự án triển khai từ năm 2021 đến nay chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 19 hộ dân.

Tác giả: Dương Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân Trí