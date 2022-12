Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của một “đại lý” ma túy ở Hà Tĩnh

Số ma túy thuốc lắc của các đối tượng bị cơ quan Công an thu giữ.



Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (viết tắt: CSMT)- Công an Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Bùi Quốc Hòa (1984, trú xã Khánh Vĩnh Yên, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy. Qua điều tra, Hòa chính là người chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn; nhà của Hòa cũng là nơi các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên lui tới tụ tập.

Tiếp tục giám sát mọi di biến động của Hòa, lực lượng Công an phát hiện Hòa thường xuyên gặp một đối tượng hình sự nằm trong diện theo dõi về ma túy là Bùi Anh Đức (1984, trú P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh). Đồng thời, cơ quan Công an xác định Đức chính là đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn TP Hà Tĩnh, các huyện Can Lộc, Thạch Hà... Trong đó, Bùi Quốc Hòa là “khách hàng” thường xuyên nhất của Đức.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng xác định nguồn ma túy do Đức cung cấp được lấy từ một đối tượng khác ở địa bàn huyện Nghi Xuân. Phòng CSMT- Công an Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng trinh sát xác minh, xác định được đối tượng cung cấp là Phạm Xuân Thái (1984, trú xã Xuân Hồng, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, đối tượng Thái có hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt; Thái không bao giờ cất giấu ma túy ở trong nhà hay mang theo người để trực tiếp “giao dịch” với các đối tượng khác mà bí mật cất giấu tại nhà các con nghiện trên địa bàn, khi có ai mua thì vờ đến chơi rồi lấy.

...

Xác định đây là đường dây cung cấp ma túy phức tạp, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSMT phối hợp Công an các địa phương: Can Lộc, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh lên kế hoạch, phương án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng nhằm chặt đứt các “đại lý” chuyên cung cấp ma túy cho các điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

3 đối tượng liên quan đến đường dây tàng trữ, mua bán trái phép ma túy bị bắt giữ.



Sau quá trình điều tra, nắm bắt đối tượng, đến 6 giờ 20 ngày 14-12, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Đức có hành vi bán ma túy cho Bùi Đức Hòa ngay tại nhà mình. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên người Đức 53,7035 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Tiến hành khám xét chỗ ở của Hòa, cơ quan thu giữ 0,9699 gam ma túy tổng hợp dạng đá và 30 viên thuốc lắc (MDMA). Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đột kích bất ngờ và tiến hành bắt giữ Phạm Xuân Thái khi đối tượng đang ở nhà một người quen tại xã Xuân Hồng (H. Nghi Xuân).

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh- Trưởng phòng CSMT, Công an Hà Tĩnh cho biết, bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an xác định Phạm Xuân Thái chính là đối tượng cầm đầu, trực tiếp giao ma túy cho Bùi Anh Đức để bán cho Bùi Quốc Hòa. Hiện vụ việc đang được Phòng CSMT- Công an Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

Tác giả: H.T

Nguồn tin: cadn.com.vn