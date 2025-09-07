Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội hơn 92 ha tại Hà Tĩnh vừa có diễn biến mới. (Ảnh minh họa)



Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Hội.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Hội có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường; Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND xã Đan Hải theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Hội làm chủ đầu tư.

...

Dự án có tổng diện tích 92,33ha, được triển khai tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Quy mô dự án bao gồm: Công trình nhà điều hành; công trình tiện ích; công trình thương mại, dịch vụ; công trình du lịch dịch vụ; khách sạn - Resort; biệt thự du lịch nghĩ dưỡng; công viên chuyên đề và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Các hạng mục công trình chính gồm: Đất công trình nhà điều hành, công trình tiện ích có diện tích 10.609,2 m2; đất thương mại dịch vụ (công trình thương mại, công trình dịch vụ, công trình phụ trợ,…) có diện tích 55.170,8 m2; đất công trình du lịch dịch vụ có diện tích 47.201,7 m2; đất khách sạn - Resort (Quy mô khoảng 600 phòng tiêu chuẩn 5 sao) có diện tích 94.911,8 m2; đất khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng có diện tích 90.207,6 m2; đất khu công viên chuyên đề có diện tích 101.733,1 m2; đất quảng trường có diện tích 15.223,2 m2.

Các hạng mục công trình phụ trợ gồm: Hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; hệ thống cấp nước sạch; Hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc; đất mặt nước; giải pháp san nền; cây xanh.

Tác giả: Lưu Bang

Nguồn tin: baoquankhu7.vn