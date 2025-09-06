Hà Tĩnh xử lý nhanh việc ‘vướng thủ tục tận thu keo gãy đổ sau bão’

Khoảng 1.600 ha keo, tràm do 1.000 hộ dân tự bỏ vốn trồng trên đất phòng hộ giao khoán của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ bị gãy đổ sau bão. Ảnh: Hạnh Nguyên.



Ngày 5/9, Báo Đại đoàn kết có bài viết: “Vướng thủ tục, người trồng rừng Hà Tĩnh nhìn tài sản ngã rạp sau bão”. Qua đó phản ánh tình trạng hàng nghìn hecta keo, tràm của các hộ dân nhận khoán trồng rừng phòng hộ của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị gãy đổ ngổn ngang sau bão số 5 nhưng hơn 10 ngày trôi qua, người dân chưa thể thu hoạch để bán tận thu lâm sản.

Trong khi đó, lâm sản đã bị gãy đổ càng để lâu thiệt hại của người trồng rừng càng lớn do thời tiết nắng nóng, cây keo, tràm bị khô, sản lượng giảm xuống.

Theo lãnh đạo BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, đơn vị có đến 4.500 ha rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão số 5, tỷ lệ thiệt hại từ 30-90%. Trong đó, diện tích giao khoán thiệt hại do bão số 5 khoảng 1.600 ha/1.000 hộ dân tự bỏ vốn trồng rừng.

Bão số 5 xảy ra vào ngày 25/8 nhưng đến 4/9, các hộ dân nhận khoán của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ vẫn chưa được cấp phép khai thác tận thu keo, tràm gãy đổ do thiên tai.

Bão số 5 xảy ra ngày 25/8 nhưng đến 4/9, các hộ dân nhận khoán trồng rừng vẫn chưa thể khai thác tận thu. Ảnh: Hạnh Nguyên.





Nhận được phản ánh của PV Đại đoàn kết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn cho biết, đối với các hộ dân nhận khoán trồng rừng đúng quy định thì giải quyết ngay cho người dân để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, trừ trường hợp người dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ không đúng quy định thì tuyệt đối không cho khai thác.

“Tôi sẽ trao đổi với đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực này và có hướng xử lý ngay” – ông Lê Ngọc Huấn nói.

...

Chiều 5/9, ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh thông tin, sau khi có phản ánh, Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về phương án khai thác tận thu, tận dụng gỗ và trồng lại rừng đối với diện tích rừng bị thiệt hại do cơn bão số 5 năm 2025. “Phương án thực hiện là theo hình thức cuốn chiếu, chủ rừng thống kê thiệt hại đến đâu, được hộ dân nào thì phê duyệt cho hộ dân tận thu đến đó”, ông Nguyễn Tiến Hùng nói.

Những cây keo, tràm có tuổi đời từ 3-8 năm tuổi gãy ngang do gió bão. Ảnh: Hạnh Nguyên





Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị UBND các phường, xã và các đơn vị chủ rừng nghiên cứu hướng dẫn, xây dựng và khẩn trương phê duyệt phương án khai thác, khai thác tận thu cho hộ gia đình, cá nhân đối với rừng phòng hộ do hộ dân tự bỏ vốn đầu tư bị thiệt hại theo hình thức cuốn chiếu, kiểm tra xác minh đến đâu thì xây dựng phương án và phê duyệt khai thác đến đó, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại lâm sản cho người dân.

Đồng thời, cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn để kiểm tra, giám sát, hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định tình hình; thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng theo quy định. Trong quá trình khai thác, tận thu, tận dụng phải làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng hướng dẫn cách thức cụ thể về việc trồng lại rừng sau khai thác tận thu sau bão.

Bà Nguyễn Thị Dung (thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) xót xa nhìn của cải, công sức bỏ ra bị bão tàn phá. Ảnh: Hạnh Nguyên.





“Chúng tôi đã chỉ đạo cụ thể cho BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, chỉ cần 1 bản phương án khai thác ghi rõ diện tích, loài cây, tỷ lệ thiệt hại. Ban sử dụng máy bay không người lái để lấy thông tin gửi đến Chi cục, sau đó Chi cục gửi Viện Điều tra quy hoạch rừng để tính toán diện tích rồi xác nhận là cho phép hộ dân khai thác tận thu ngay.

Phương án thực chất giống cái biên bản hiện trường, được hộ dân nào cấp phép cho hộ dân đó, biên bản nhận lúc nửa đêm chúng tôi cũng giải quyết cho người dân ngay lập tức” – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn khẳng định.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: daidoanket.vn