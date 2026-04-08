Dự án hơn 550 tỷ đồng thi công dang dở do vướng mặt bằng

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài kết nối trung tâm Hà Tĩnh với cao tốc Bắc - Nam đang thi công dang dở do vướng mặt bằng. Ảnh: H.N



Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài 3,3km, điểm đầu kết nối với Quốc lộ 1, tuyến tránh Hà Tĩnh qua địa bàn phường Hà Huy Tập, điểm cuối nối vào tuyến nhánh Quốc lộ 8C, qua xã Thạch Xuân. Công trình được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm đô thị với tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Khởi công từ tháng 11/2022, dự án ban đầu được kỳ vọng hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ đã phải điều chỉnh, gia hạn đến ngày 31/12/2026.

Theo phương án được phê duyệt, dự án ảnh hưởng đến 314 hộ dân tại phường Hà Huy Tập, với tổng diện tích thu hồi hơn 21ha. Trong đó có 137 hộ bị ảnh hưởng đất ở và 177 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh được giao thực hiện tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục như nền đường, thảm bê tông nhựa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến. Tuy nhiên, do còn hơn 1km chưa được bàn giao mặt bằng, toàn tuyến hiện vẫn trong tình trạng “đứt đoạn”, chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ.

Tại các vị trí còn vướng mắc, công trình thi công dang dở, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang. Nhiều đoạn đường đã hoàn thiện nhưng không thể kết nối, buộc cơ quan chức năng phải lắp đặt biển cảnh báo “đường cụt” nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đáng chú ý, khu vực nút giao Bãi Vọt - Hàm Nghi, nơi tuyến đường này kết nối với cao tốc Bắc - Nam, hiện chưa thể phát huy vai trò. Đây vốn là điểm giao thông then chốt, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Tĩnh lên cao tốc. Trong khi đó, các phương tiện hiện vẫn phải lựa chọn các tuyến đường khác như tỉnh lộ 550 hoặc đường Ngô Quyền để thay thế.

Việc tuyến đường chưa hoàn thành không chỉ ảnh hưởng đến khả năng kết nối giao thông mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư. Một số hạng mục đã hoàn thiện nhưng chưa thể đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực và làm chậm quá trình phát huy lợi ích của dự án.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Nhật Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết, địa phương đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian qua. Đến nay, phần lớn các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, chỉ còn lại 2 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ.

“Hai hộ này thuộc thẩm quyền UBND tỉnh xử lý vì ngoài ảnh hưởng đến dự án đường Hàm Nghi kéo dài còn liên quan đến mặt bằng dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Hiện nay, địa phương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã trình xin ý kiến UBND tỉnh phương án xử lý” - ông Linh nói.

Trong bối cảnh nhu cầu kết nối giao thông ngày càng tăng, đặc biệt khi tuyến cao tốc Bắc - Nam đã đi vào khai thác, việc sớm tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành dự án đường Hàm Nghi kéo dài là yêu cầu cấp thiết. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ góp phần giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực đô thị Hà Tĩnh.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết