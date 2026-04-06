Cháu bé lạc đường đạp xe 150km từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị giữa đêm khuya

Cháu bé đạp xe đi lạc 150km được cảnh sát giao thông Quảng Trị phát hiện giữa đêm và giúp tìm người thân - Ảnh: T.G.

Ngày 6-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận tổ tuần tra của đơn vị vừa phát hiện và hỗ trợ tìm người thân cho một cháu bé đi lạc đường giữa đêm trên quốc lộ 1.

Theo đó, sự việc được phát hiện vào lúc 0h30 sáng cùng ngày. Thời điểm trên, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đang tuần tra kiểm soát tại km 657 trên tuyến quốc lộ 1 qua địa phận phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị thì phát hiện cháu bé đang đi xe đạp trong đêm tối.

Phát hiện điều bất thường, tổ tuần tra đã tiếp cận thăm hỏi. Qua tìm hiểu, cháu tên Nguyễn Việt Đ., 15 tuổi. Cháu chỉ nhớ họ tên bố là Nguyễn Tiến Luân, 44 tuổi, thường trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cháu Đ. cho biết mình đạp xe đi khỏi nhà thì bị lạc. Sau đó cháu không thể nhớ được đường về nhà.

Địa điểm cháu Đ. được phát hiện cách nhà hơn 150km.

Tổ tuần tra đã ngay lập tức liên hệ về địa phương tìm người thân cho cháu Đ.. Sau đó, người thân cháu đã vào Quảng Trị đón cháu về nhà an toàn.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

