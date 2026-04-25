Bắt nam thanh niên dùng video nhạy cảm để 'bán' người yêu cũ cho những đàn ông khác

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định - Ảnh: H.B.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thành Trung (26 tuổi, trú Đà Nẵng) để điều tra hành vi cưỡng dâm.

Theo công an, trước đó vào ngày 23-4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến.

Dùng ảnh 'nóng' ép bạn gái 17 tuổi quen qua mạng quan hệ tình dục

Qua điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 8-2025, Trung quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm với N.H.T.M. (18 tuổi, trú Đà Nẵng).

Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. tự quay video nhạy cảm gửi cho Trung.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2-2026, hai người này phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các video nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy nếu không đáp ứng yêu cầu của mình.

Từ đó Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng nam khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội.

Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, M. buộc phải chấp nhận. Bước đầu xác định Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người đàn ông khác nhau.

Ngoài ra Trung còn thu tiền từ những người này với mỗi lần từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng (tổng cộng là 10,7 triệu đồng), để trục lợi cá nhân.

Ngày 21-4-2026, Trung còn yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các video nhạy cảm.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 USB chứa dữ liệu video liên quan, 1 điện thoại di động iPhone, 1 máy tính xách tay.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ