Hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh nhảy cầu

Hai nam sinh đưa nữ sinh vào bờ

Trưa 25-4, ông Đậu Đình Hoàng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3, tỉnh Nghệ An - cho biết nhà trường đã nhận được thông tin về việc hai nam sinh của trường cứu sống một nữ sinh nhảy cầu.

Sáng cùng ngày, một số học sinh đi học qua cầu treo Tân An bắc qua sông Hiếu thì thấy một nữ sinh đi bộ, có biểu hiện buồn chán.

Ít phút sau, nữ sinh đi tới giữa cầu treo rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Thấy vậy hai nam sinh Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12) và Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10), cùng là học sinh của Trường THPT Tân Kỳ 3, liền lao xuống cứu nữ sinh.

Hai nam sinh bơi đến tiếp cận và dìu nữ sinh lên bờ, rồi chuyển tới trạm y tế xã sơ cứu.

Theo ông Hoàng, nữ sinh tên L. (học sinh lớp 11) may mắn được cứu sống. Qua tìm hiểu từ nhà trường và gia đình, em L. buồn chuyện tình cảm trước khi xảy ra sự việc.

"Nhà trường và gia đình đã động viên tinh thần em L. sớm ổn định và sẽ tuyên dương hành động dũng cảm của hai em cứu bạn", ông Hoàng nói.

Trước đó ngày 15-4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao, truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai bạn học sinh lớp 10 và 11 ở Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước ở biển Cửa Lò.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ