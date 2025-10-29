Hà Tĩnh kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng bầu bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, và ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đồng thời thông qua danh sách bổ sung Ủy viên UBND tỉnh gồm ba nhân sự mới: ông Trần Viết Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Điện, Chánh Thanh tra tỉnh; và ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh hiện nay gồm ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; và ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 55 người, Ban Thường vụ gồm 15 người. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh đề ra 31 chỉ tiêu phát triển, trong đó GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân trên 10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD và đến 2030 có 18.000-20.000 doanh nghiệp hoạt động.

Hà Tĩnh có diện tích gần 6.000 km2, dân số hơn 1,6 triệu người. 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 85% dự toán năm và tăng 12% so với cùng kỳ 2024.

