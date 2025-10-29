Truy tố bị can “Vi phạm quy định về bán thuốc” dẫn đến c.h.ế.t n.g.ư.ờ.i tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Theo kết quả điều tra, L.T.D (sinh năm 1984) được cấp Giấy chứng nhận hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng, mở cửa hàng tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bị can không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chữa bệnh nhưng vẫn tự ý kê đơn, bán thuốc cho người dân.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11/4/2025, bà Lê Thị X (sinh năm 1960, trú tại phường Vũng Áng) đến cửa hàng của bị can để mua thuốc điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh. Bị can đã tự lấy thuốc trong cửa hàng bán cho bà X gồm: 10 viên Alpha chymotrypsin Choay, 10 viên Amoxicillin, 10 viên Terpin Codein 5, 10 viên Loratadin và 5 viên Paracetamol, hướng dẫn uống trong 2,5 ngày. Sau đó, bị can trực tiếp cho bà X uống ngay tại cửa hàng 9 viên thuốc nói trên cùng nước lọc.

Chỉ sau vài phút, bà X xuất hiện triệu chứng ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn, lịm dần và tử vong tại chỗ, mặc dù được người thân và nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu. Hành vi của L.T.D đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về dược, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh để truy tố.

Ngày 29/10/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh đã ban hành Cáo trạng số 06, truy tố bị can L.T.D về tội “Vi phạm quy định về bán thuốc” theo khoản 1 Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Qua vụ việc, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh cảnh báo người dân:

* Tuyệt đối không mua, sử dụng thuốc tại các cơ sở không có giấy phép kinh doanh dược hoặc người bán không có trình độ chuyên môn;

* Chỉ khám bệnh và mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc được cấp phép, có nhân viên y, dược có trình độ chuyên môn;

* Người dân cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng thuốc và không tự ý dùng thuốc chữa bệnh khi chưa được tư vấn chuyên môn.

Đây là bài học cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dược và sử dụng thuốc, đồng thời nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: kyanh.hatinh.gov.vn