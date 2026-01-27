Đột kích ổ xóc đĩa ngụy trang quán cà phê, gắn camera cảnh giới

Ngày 27/01/2026, VKSND khu vực 3 (Hà Tĩnh) đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can: Trần Phúc Diệm (SN 1986), Trần Phúc Bình (SN 1996), Trần Phúc Tâm (SN 1998), Nguyễn Viết Hiền (SN 1991), Hoàng Thành (SN 1974) và Bùi Đình Hùng (SN 1979), đều trú tại xã Can Lộc, về tội “Đánh bạc”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào hồi 16h45' ngày 19/01/2026, sau thời gian theo dõi, nắm chắc tình hình, Công an xã Can Lộc đã tổ chức lực lượng kiểm tra, đột kích quán cà phê bi-a Ben, thuộc thôn 9, xã Can Lộc, phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”, gồm: Trần Phúc Diệm, Trần Phúc Bình, Trần Phúc, Nguyễn Viết Hiền, Hoàng Thành và Bùi Đình Hùng, đều trú tại xã Can Lộc. Trong đó, Trần Phúc Diệm là chủ quán cà phê nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tổng số tiền hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan trực tiếp đến hành vi đánh bạc. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng số tiền này để tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa.

... Tang vật vụ án.



Theo kết quả xác minh ban đầu, địa điểm tổ chức đánh bạc được các đối tượng lựa chọn, bố trí kín đáo, lắp đặt nhiều camera giám sát xung quanh quán và có người cảnh giới nhằm kịp thời phát hiện, đối phó với lực lượng chức năng. Thủ đoạn trên đã gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và phương án nghiệp vụ phù hợp, lực lượng Công an xã Can Lộc đã tổ chức bắt giữ thành công các đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ và người dân khu vực xung quanh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị can để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Bùi Lâm

Nguồn tin: Báo BVPL