Đốt củi để sưởi ấm, 2 người ở Thanh Hóa suýt mất mạng

Xã hội

Các bác sĩ khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc nặng khí CO do đốt than củi sưởi ấm.