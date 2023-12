Cháy nhà trong đêm do đốt củi sưởi ấm

Vào khoảng 2h45 phút ngày 24/12, ngôi nhà của anh Hồ Bai (31 tuổi), trú bản Ôốc, xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị cháy. Nguyên nhân hỏa hoạn do mọi người trong nhà đốt củi sưởi ấm, ngọn lửa cháy lớn lan ra gây cháy hoàn toàn căn nhà. Rất may mọi người trong gia đình anh Hồ Bai gồm vợ và các con đã kịp thời thoát ra ngoài.





Căn nhà bị thiêu rụi

Nhận được thông tin, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gạo, chăn, màn và một số nhu yếu phẩm để gia đình ổn định cuộc sống tạm thời. Hiện cả gia đình anh Hồ Bai đã chuyển qua sống tạm tại nhà người thân ở cùng bản.

... Địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Hồ Bai

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình xảy ra rét đậm, nhiều gia đình ở miền núi thường đốt than, củi để sưởi ấm, đây cũng là nguyên nhân gây ra các vụ cháy, nổ, ngạt khí. Địa phương tuyên truyền người dân cẩn trọng trong việc sử dụng than, củi để sưởi ấm, chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, có người trông coi, tuyệt đối không đốt than, củi sưởi qua đêm rất dễ xảy ra hỏa hoạn và nguy cơ ngộ độc khí carbon monoxide (CO) ảnh hưởng tính mạng và tài sản.

Tác giả:Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV