Đội tuyển nữ Việt Nam ghi 7 bàn vào lưới Malaysia

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan bằng trận gặp Malaysia lúc 18h30 ngày 5/12 trên sân Chonburi.

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung sớm mở tỷ số ngay phút thứ 4. Từ pha treo bóng của Nguyễn Thị Hoa bên cánh phải, thủ môn Ezza của tuyển nữ Malaysia bắt hụt bóng, tạo điều kiện để Phạm Hải Yến đá bồi trong tư thế không bị ai kèm.

Lợi thế dẫn trước từ sớm giúp tuyển nữ Việt Nam thi đấu vô cùng thoải mái trong quãng thời gian tiếp theo. Đến phút 22, thủ môn của Malaysia lại mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Bích Thùy dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Chỉ khoảng năm phút sau, Phạm Hải Yến di chuyển khéo léo để phá bẫy việt vị và nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng thứ 4 của thầy trò HLV Mai Đức Chung đến ở phút 32 nhờ cú sút gần rìa vòng cấm của Trần Thị Hải Linh.

Trước khi hiệp một khép lại, Hải Yến có cơ hội tuyệt vời để hoàn tất cú hat-trick. Đáng tiếc là cú đánh đầu của tiền đạo này đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành tuyển nữ Malaysia.

Tuyển nữ Việt Nam (đỏ) dễ dàng đánh bại Malaysia. Ảnh: Football Association of Malaysia



Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi các cô gái đến từ Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ. Ở phút 49, từ một pha phạt góc, cầu thủ vào sân thay người Thái Thị Thảo xuất hiện đúng chỗ để tung ra cú dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 5-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Mười phút sau, Thái Thị Thảo tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số. Lần này, cầu thủ sinh năm 1995 đánh bại thủ môn bên phía Malaysia bằng một cú sút xa đưa bóng đi nhanh và mạnh.

Dù có cách biệt 6 bàn, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình để gia tăng cách biệt. Ở phút 78, Thái Thị Thảo hoàn tất cú hat-trick bằng một pha đánh đầu.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 7-0 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam. Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33. Tuyển nữ Việt Nam có cùng 3 điểm với Myanmar nhưng đứng đầu do nhỉnh hơn về chỉ số bàn thắng.

Tỷ số tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Malaysia: 7-0. Bàn thắng tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Malaysia: Tuyển nữ Việt Nam: Phạm Hải Yến (4’; 27’), Nguyễn Thị Bích Thùy (22’), Trần Thị Hải Linh (32’), Thái Thị Thảo (49’; 59’; 78’). Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Malaysia: Tuyển nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương, Trần Thị Hải Linh, Phạm Hải Yến, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy. Tuyển nữ Malaysia: Ezza, Juliana, Euswewana, Siti Nurfaizah, Haindee, Lyana, Tegen, Syafiqah, Amirah, Hadfina, Ainsyah.

Tác giả: Tùng Dương

Nguồn tin: mekongasean.vn