Đôi nam nữ ở Tây Ninh uống 10 lon bia rồi ngã xuống ao chết do ngạt nước

Xe máy và đồ đạc anh H., chị D. để lại trên bờ vẫn còn nguyên - Ảnh chụp từ clip đăng tải trên mạng xã hội

Ngày 25-9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thêm thông tin ban đầu về việc đôi nam nữ chết dưới ao nước hình thành từ hầm khai thác đất ở ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh vào ngày 23-9.

Trước đó Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào trưa 23-9, người dân đi giăng lưới đánh cá ở khu vực này phát hiện một thi thể nữ dưới ao nên báo công an. Sau đó lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể nam dưới ao nước. Trên bờ ao gần đó có một chiếc xe máy, 10 vỏ lon bia và hai đôi dép nam nữ.

Qua xác minh ban đầu, thi thể nam là anh N.T.H. (33 tuổi), chưa có vợ con, đang sống cùng gia đình ở phường An Tịnh, Tây Ninh.

Gia đình cho biết năm 2016, anh H. từng bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tinh thần. Anh H. có niềm đam mê câu cá và thường đi câu ở các ao nước từ hầm khai thác đất ở khu vực xã Hậu Nghĩa.

Thi thể nữ là chị N.T.T.D. (38 tuổi), nhà ở xã Tân An Hội, TP.HCM, từng có chồng, chưa có con và đã ly hôn vào năm 2023. Chị D. ở và sinh sống bằng nghề bán vé số dạo ở khu vực phường Trảng Bàng, Tây Ninh. Cách đây hơn năm tháng, chị D. có về thăm nhà một lần.

Khoảng 1 năm nay, anh H. và chị D. quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương nhưng không sống chung, anh H. có đưa chị D. về nhà chơi.

Chiều 22-9, anh H. mượn xe máy của anh mình rồi đi ra khỏi nhà, sau đó gia đình không liên lạc được cho đến khi được thông báo anh H. đã chết ở ao nước xã Hậu Nghĩa.

Cả anh H. và chị D. không có mâu thuẫn gì với ai, và cũng không có tài sản gì giá trị.

Qua khám nghiệm hiện tường và thu thập thông tin ban đầu, cơ quan điều tra nhận định anh H. đã mượn xe máy của anh ruột, chở chị D. đi mua bia rồi vào khu vực đất trống cạnh ao nước ở xã Hậu Nghĩa uống bia.

Sau khi cả hai uống 10 lon bia, khả năng anh H. và chị D. bị sự cố ngã xuống ao nước, dẫn đến việc cả hai tử vong do ngạt nước.

Thi thể hai người đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Tác giả: An Long

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

