Doanh nghiệp 'vượt mặt' Địa ốc Kim Thi tại dự án đô thị gần 150 tỷ ở Hà Tĩnh lài ai?

Tháng 5/2023, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án "Chỉnh trang đô thị hạ tầng dân cư tổ dân phố 7", phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, với sơ bộ tổng chi phí thực hiện hơn 128 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 21,39 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích 45.354 m2, mục tiêu hình thành khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Trong đó, sản phẩm, dịch vụ cung cấp là nhà ở thương mại liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài (dự kiến 32 lô trong tổng số 134 lô đất toàn dự án).

Tháng 10/2023, Sở KH&ĐT tiếp nhận 2 nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hương Sen Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi (Nghệ An).

Kết quả bước đầu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hương Sen Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi không đạt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm do không có phương án tài chính - cam kết vốn để thực hiện tổng thể dự án, không đáp ứng năng lực đã thực hiện tối thiểu 2 dự án tương tự theo yêu cầu...

Theo tìm của Nhadautu.vn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hương Sen Hà Tĩnh có địa chỉ tại số 9A, ngõ 152 Lê Duẩn, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Doanh nghiệp này được thành lập và đi vào hoạt động cách đây 1 năm (ngày thành lập 2/6/2022) do ông Đặng Hữu Thuận (SN 1969), trú tại Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hương Sen Hà Tĩnh có vốn điều lệ đăng ký ở mức 150 tỷ đồng do 4 cổ đông góp vốn gồm: Cá nhân ông Đặng Hữu Thuận 37,5 tỷ đồng (tương đương 25% cổ phần); ông Đặng Sơn Hải, trú ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7,5 tỷ đồng (tương ương 5% cổ phần); bà Trần Thị Vân Anh, trú tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An 15 tỷ đồng (tương đương 15% cổ phần) và 1 cổ đông mang pháp nhân là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hương Sen, địa chỉ đóng tại số 48, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An góp vốn 90 tỷ đồng (tương đương 60% cổ phần).

Về ngành nghề kinh doanh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hương Sen Hà Tĩnh đăng ký hoạt động đa ngành nghề trong đó có kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê làm ngành hoạt động chính mình.

Đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi, được ngành chức năng địa phương Hà Tĩnh đánh giá là nhà đầu tư có tiềm lực và mong muốn làm Dự án chỉnh trang đô thị hạ tầng dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập. Tuy nhiên, đến thời điểm này do nhiều lí do, nhà đầu tư này đã chưa đáp ứng đủ yêu cầu về hồ sơ năng lực.

Được biết, Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi thành lập ngày 26/3/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trụ sở đặt tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Đình Dũng làm chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Kim Hoa làm giám đốc công ty.

Thời điểm ban đầu, Địa ốc Kim Thi có số vốn điều lệ 60 tỷ đồng góp bởi 5 cổ đông sáng lập là các ông/bà: Nguyễn Thị Kim Hoa (25%), Nguyễn Hoàng Thu (16,67%), Nguyễn Hoàng Đóa (16,67%), Nguyễn Văn Huệ (16,67%) và Nguyễn Thiên Trang (25%). Sau nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ, cập nhật ở lần thay đổi gần nhất (ngày 21/2/2023), Kim Thi có số vốn điều lệ 310 tỷ đồng.

Dữ liệu Nhadautu.vn thể hiện, trong giai đoạn 2020-2022, doanh thu thuần của Địa ốc Kim Thi có xu hướng đi xuống, khi năm 2020 đạt 14,56 tỷ đồng, giảm mạnh về 5,57 tỷ đồng năm 2021, trước khi giảm về 2,55 tỷ đồng năm 2022. Trong giai đoạn này, Địa ốc Kim Thi liên tục báo lỗ với 1,77 tỷ đồng năm 2020, 1,93 tỷ đồng năm 2021 và năm 2022 tiếp tục báo lỗ hơn 1,92 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, Địa ốc Kim Thi có tổng tài sản hơn 136,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 104,8 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Địa ốc Kim Thi được xem là nhà thầu tham gia đăng ký thực hiện nhiều dự án nhà ở, bất động sản lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng như nhiều tỉnh thành trong cả nước.

