Hơn 50 tấn cá lồng chết phơi bụng, nông dân Hà Tĩnh trắng tay sau 1 đêm

Video: Người dân vớt hơn 50 tấn cá lồng bị chết lên bờ

Sáng 6/10, ghi nhận của PV VTC News tại thôn Song Hải, xã Thạch Sơn, cá vược và cá chẽm trong các lồng bè chết nổi trắng, hàng trăm người dân phải vớt số cá chết cho vào thùng, trải bạt ném lên bờ.

Theo người dân địa phương, khoảng gần 2h sáng nay, khi một số hộ dân ra thăm bè thì phát hiện cá ngoi đầu lên bờ thở, hơn 1 tiếng thì bắt đầu chết.

Bà Võ Thị Đào (xã Thạch Sơn) cho biết, sáng nay số cá vược gia đình nuôi đã chết hết, tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, thiệt hại kinh tế khoảng 200 triệu đồng.

“Số cá chúng tôi đã nuôi được nhiều tháng, giao động từ 0.5-2.5kg/con. Số cá chết trương phình giờ phải mang đi đổ, còn lại ướp đá bán với giá rẻ. Năm nay chúng tôi coi như mất trắng”, bà Đào nghẹn ngào tâm sự.

Cá vược và cá chẽm là 2 loài thủy sản mang lại kinh tế chính cho người dân xã Thạch Sơn.

Cá chết được người dân đưa lên bờ ướp đá.

Nhiều thương lái tới tận nơi thu mua số cá còn tươi.

Giá cá vược được thương lái thu mua 220.000 đồng/kg, nay đã chết, bán chỉ còn 1/3 giá mà vẫn không có người mua.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Thạch Sơn cho biết, các hộ bị thiệt hại tổng cộng khoảng 50 tấn cá, gồm cá chẽm và cá vược.

“Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống hỗ trợ người dân vớt cá, tránh ảnh hưởng môi trường. Nguyên nhân đang được cơ quan chuyên môn làm rõ”, vị lãnh đạo xã thông tin.



