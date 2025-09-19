Đôi nam nữ tử vong bất thường bên trong nhà nghỉ

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h10’ trưa cùng ngày trong nhà nghỉ Thảo Quỳnh, số 7 Nguyễn Trường Tộ, tổ dân phố 9, phường Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Tại hiện trường có một đôi nam nữ tử vong trong tư thế nằm ngửa trên nền phòng trọ cùng với nhiều vết máu trên thi thể và nền gạch. Nam thanh niên ở trần, mặc quần soọc màu đen, còn cô gái mặc áo khoác dài tay màu nâu, quần soọc màu đen.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến phía trước nhà nghỉ Thảo Quỳnh để tìm hiểu vụ việc. Ảnh: NDCC.

Vụ việc được nhân viên nhà nghỉ phát hiện và khẩn báo cho Công an phường Ninh Hòa. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm Pháp y tỉnh, Viện KSND khu vực 4 thuộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Ninh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời trích xuất camera an ninh tại nhà nghỉ, thu thập thông tin có liên quan để điều tra nguyên nhân.

Danh tính hai người chết chưa được cơ quan chức năng công bố, trong khi đó một số nguồn tin cho hay cả hai nạn nhân đều là người ở Cà Mau.

Trước khi xảy ra vụ việc có người nghe thấy tiếng cãi vã xô xát. Trên thi thể hai người có một số vết thương do tác động của vật sắc bén,...



Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn

