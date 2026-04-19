Điều tra bổ sung vụ án Mr Pips lừa đảo

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và các đồng phạm, nhằm làm rõ một số vấn đề. Diễn biến này diễn ra sau hơn 15 tháng cơ quan công an khởi tố vụ án và bắt tạm giam các bị can cầm đầu.

Trong vụ án này có tổng cộng 75 bị can bị đề nghị truy tố. Trong đó, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ngoài ra còn có những nhân vật khác bị đề nghị truy tố như: Shark Bình (tức bị can Nguyễn Hòa Bình) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền; Mr Hunter (tức bị can Lê Khắc Ngọ) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mr Pips Phó Đức Nam

Cơ quan công an xác định, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết với Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Nam và Uran bàn bạc, thống nhất việc tạo lập, quản lý các trang web (kết nối với các ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế). Các đối tượng tạo lập web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lừa đảo khách hàng.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán. Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Tại Việt Nam, Nam và Ngọ thuê văn phòng, nhân viên để tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Các sàn này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, hoạt động về lĩnh vực tư vấn, môi giới chứng khoán để dụ dỗ nhiều bị hại tham gia vào "sàn ảo" của Nam.

Để thực hiện hành vi, Nam chỉ đạo bộ phận marketing mở 85 công ty "ma", trong đó chia ra rất nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing, bộ phận support... Các đối tượng đã dụ dỗ được rất nhiều khách hàng trong hàng trăm vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Mr Pips - Phó Đức Nam là đối tượng chính, cầm đầu đường dây này. Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Các bị can chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV