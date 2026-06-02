Bắt “ma men” đánh đập dã man người phụ nữ trên đường phố trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 1/6 trên đường Lạch Tray thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai phường Lê Chân và Gia Viên.

Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy, bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, trú phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) đang đi trên đường bất ngờ bị đối tượng Phạm Tuấn Hưng dùng dao nhọn tấn công trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hình ảnh đối tượng Phạm Tuấn Hưng hành hung bà Nguyễn Thị L. (ảnh trích xuất từ camera).



Đối tượng thể hiện hành vi rất hung hãn, kể cả khi có người vào can ngăn Hưng vẫn dùng hung khí tấn công hết sức manh động. Hình ảnh được người dân ghi lại và chia sẻ, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng Phạm Tuấn Hưng áp giải về trụ sở, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

... Đối tượng Phạm Tuấn Hưng (khoanh đỏ) bị lực lượng Công an khống chế (ảnh trích xuất camera).



Hiện nạn nhân Nguyễn Thị L. đã được đưa lên bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) trong tình trạng đa thương tích nặng.

Xác định có dấu hiệu hình sự, Phòng CSHS đã tiếp nhận vụ việc, tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Tuấn Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định, Phạm Tuấn Hưng thực hiện hành vi vi phạm trong trạng thái say rượu. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng này âm tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng tiếp tục phối hợp xác minh, điều tra làm rõ theo quy định.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.com.vn

