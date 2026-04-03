Vụ án Mr Pips: Thu giữ khối tài sản khổng lồ tại nhà bạn gái Phó Đức Nam

Thủ đoạn che giấu tài sản do phạm tội mà có

Công an TP Hà Nội đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, TP.HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Ở vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam sử dụng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc để bạn gái, người thân "giữ hộ" tài sản do phạm tội mà có.



Đáng chú ý, trong vụ án này cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản khổng lồ tại nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm (nữ quản lý đồng thời là bạn gái của Phó Đức Nam).

Theo kết luận điều tra, để che giấu tài sản do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam bảo bạn gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố mình là bị can Phó Đức Thắng để nhờ tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.

Khi đó, ông Thắng đã mượn CCCD của đồng nghiệp để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth (Công ty South Wealth). Ngoài ra, Nam còn nhờ người đứng tên Công ty CP Tech Invest. Với các thủ đoạn này, bị can Tâm được xác định cất giấu số tài sản khổng lồ do đường dây Mr Pips phạm tội mà có.

Căn hộ của bạn gái Mr Pips chứa khối tài sản "khổng lồ"

...

Khám xét căn hộ của Phó Đức Nam ở chung cư The Gold View, phường 1, quận 4, TP.HCM, cơ quan công an thu giữ 1 chiếc điện thoại di động Iphone 15 Promax, 1 chiếc điện thoại di động Iphone 13 Promax.

Trong khi đó, khi lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng tài sản khổng lồ gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham (tiền Dubai); 2.359 Ringgit (tiền Malaysia); 30.855 nhân dân tệ...

Trước khi bị bắt, Mr Pips đăng tải nhiều clip khoe tài sản, xe sang, USD để "lùa gà".



Bên cạnh rất nhiều ngoại tệ, lực lượng chức năng còn thu giữ 214 miếng kim loại bằng vàng có chữ SJC Rồng Vàng 999.9 Fine Gold; 28 đồng hồ đeo tay cao cấp các loại (gồm 2 chiếc Rolex; 5 chiếc Patek Philippe; 7 chiếc Hublot...).

Đối với bị can Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips Phó Đức Nam), cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phó Đức Thắng, thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Trong đó có các căn hộ tại Masteri Thảo Điền; các căn nhà tại Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thủ Đức...

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thanh Tâm đã cùng Mr Pips sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua 2 bất động sản. Bị can Tâm còn phối hợp với bị can Nguyễn Thị Thủy (dì ruột Phó Đức Nam) mua thêm 7 bất động sản, đứng tên qua Công ty South Wealth và Công ty CP Tech Invest, tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV

