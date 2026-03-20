Choáng với số siêu xe, vàng, USD, thu giữ trong đường dây của Mr Pips

Liên quan đến vụ Phó Đức Nam (Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ, kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, bất động sản, siêu xe và nhiều tài sản xa xỉ khác.

Theo kết luận điều tra, riêng tiền mặt được lực lượng chức năng thu giữ trực tiếp là khoảng 76,6 tỉ đồng. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu USD cũng bị thu giữ, cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ và các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ lượng vàng rất lớn với hơn 1.000 miếng vàng các loại, bao gồm vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ và nhiều dạng trang sức.

Công an Hà Nội còn xác định khoảng 25,4 tỉ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng, cùng hệ thống hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn, mỗi sổ có giá trị từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài tiền và vàng, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài sản xa xỉ như khoảng 60 đồng hồ cao cấp thuộc các thương hiệu nổi tiếng, 33 túi xách hàng hiệu, ví tiền điện tử, cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn. Dàn xe này quy tụ nhiều thương hiệu hạng sang và siêu xe, như 8 chiếc Mercedes-Benz, 5 Porsche, 4 Jaguar, BMW, Mazda, Lexus và VinFast mỗi hãng 2 chiếc. Ngoài ra còn có các dòng xe đặc biệt đắt tiền như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Audi, Volvo, Subaru và Mini.

Nhiều phương tiện thuộc nhóm siêu xe có giá trị rất lớn như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Lamborghini Urus hay Porsche 911 Turbo S. Bên cạnh đó, Cảnh sát thu giữ 7 mô tô phân khối lớn của các hãng nổi tiếng như Harley-Davidson, KTM, MV Agusta và Honda.

Không chỉ dừng lại ở phương tiện, lực lượng chức năng còn kê biên 45 bất động sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc. Các tài sản này bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TPHCM, cùng hàng loạt thửa đất tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

