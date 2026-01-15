Thông tin người đàn ông nguy kịch sau khi ăn tiết canh dê ở Hà Tĩnh là không chính xác

Trao đổi với PV, người nhà bệnh nhân T.T.H cho biết, các kết quả xét nghiệm mà bệnh viện Bạch Mai thông báo cho gia đình đều hướng tới anh T.T.H bị viêm não mô cầu chứ không phải nhiễm khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh như thông tin đưa ra trước đó.

"Được đội ngũ bác sĩ, y tá Trung tâm Bệnh nhiệt đới -Bệnh viện Bạch Mai tận tình chăm sóc, cứu chữa đến nay sức khỏe anh T.T.H đã qua cơn nguy kịch, tiến triển rất tích cực. Sức khỏe của anh vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới theo dõi để có phác đồ điều trì phù hợp", người nhà bệnh nhân phấn khởi cho biết.

Được đội ngũ bác sĩ, y tá Trung tâm Bệnh nhiệt đới tận tình chăm sóc, cứu chữa đến nay sức khỏe anh T.T.H đã qua cơn nguy kịch, tiến triển rất tích cực.



Sáng 15/1, trao đổi với PV, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận, ca bệnh bị nghi liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh, qua xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy kết quả bị viêm não mô cầu.

Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, viêm não mô cầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, thường tấn công màng não và máu, lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong hoặc di chứng nặng như: điếc, khuyết tật, cần phát hiện sớm và tiêm vắc-xin phòng bệnh là hiệu quả nhất.

Các triệu chứng lâm sàng biểu hiện như: sốt cao, đau đầu dữ dội, cổ cứng, nôn, có thể có ban xuất huyết. Ở thể nặng sẽ bị nhiễm trùng huyết với các triệu chứng sốc, suy đa tạng.

Liên quan đến ca bệnh vừa xác định bị viêm não mô cầu đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm đã phối hợp với các trung tâm y tế cộng đồng liên hệ, tuyên truyền, hướng dẫn những người từng có tiếp xúc với bệnh nhân cần tuân thủ việc theo dõi sức khỏe, khi có các triệu chứng sốt, đau đầu, chảy nước mũi cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn kịp thời.

Trước tin đồn thất thiệt, sai sự thật đã khiến Nhà hàng dê Hải Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Trước đó, vào ngày 10/1, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, trú phường Thành Sen), với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, sốt, đau nhức mỏi toàn thân, có nhiều nốt xuất huyết dưới da vùng tay, chân bụng.

...

Qua xét nghiệm ban đầu cho thấy, bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, tăng men gan, theo dõi suy thận cấp. Ngay sau đó, bệnh nhân được hội chẩn chuyển Khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng vận mạch.

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ ở BVĐK Hà Tĩnh, bệnh nhân được theo dõi nhiễm khuẩn huyết chưa loại trừ nhiễm liên cầu lợn - viêm gan cấp - viêm gan B - suy thận cấp. Trước tình trạng chuyển nặng của bệnh nhân, BVĐK tỉnh đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Qua xét nghiệm PCR dịch não tủy của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy bệnh nhân bị não mô cầu.

Liên quan đến sự việc, mạng xã hội lan truyền nam bệnh nhân T.T.H. bị nhiễm liên cầu lợn do ăn tiết canh dê tại nhà hàng Đức Hải là thông tin thất thiệt.

Ông Phạm Văn Đức – chủ nhà hàng dê Hải Đức cho biết, những ngày qua rất buồn vì mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật về nhà hàng kinh doanh của mình. Chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của một vài cá nhân đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của nhà hàng.

“Nam bệnh nhân T.T.H. trước đó có ăn tiết canh dê tại nhà hàng, người nhà bệnh nhân có khai báo với bệnh viện để phối hợp khai thác bệnh lý. Chỉ đơn giản như vậy nhưng sau đó sự việc được lan truyền lên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân khiến người đàn ông nguy kịch là do ăn tiết canh dê tại cửa hàng”, ông Đức nói và cho biết thêm sau khi có thông tin chính thức nam bệnh nhân T.T.H. không bị nhiễm liên cầu lợn mà bị viêm não mô cầu thì người tung tin đã đến nhà hàng gặp ông để xin lỗi.

Cũng theo ông Đức, khi xảy ra sự việc không đúng về nhà hàng của mình, ông đã trình báo cơ quan chức năng để đề nghị làm rõ sự việc, song những ngày qua, trước thông tin sai sự thật lan truyền đã khiến nhà hàng ông lao đao, khách hàng lo sợ, quay lưng với nhà hàng. Sự việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự uy tín, thương hiệu ông gây dựng gần chục năm nay.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị V. (SN 1992, hiện là giáo viên một trường THCS trên địa bàn phường Thành Sen, Hà Tĩnh) cho biết, bản thân chị rất hối hận vì đã đưa thông tin khi chưa kiểm chứng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân và nhà hàng.

“Tôi cũng chỉ muốn cảnh báo cho bạn bè, người thân biết, nhưng không ngờ tin nhắn của mình trong nhóm đã bị phát tán, đưa sự việc đi xa như vậy. Tôi đã trực tiếp đến xin lỗi nhà hàng, đồng thời, viết đơn xin lỗi công khai nhà hàng gửi đến cơ quan chức năng”, chị Nguyễn thị V. cho hay.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý