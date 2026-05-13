Rơi xuống hố nước trong công trường xây dựng, 2 bé trai tử vong

Sáng 13-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong.

Hố nước nơi xảy ra sự việc. Nguồn: MXH



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, cháu P.Q.B. (11 tuổi) và em trai P.Q.A. (9 tuổi, trú tại khu 11 Cao Xá) cùng cháu C.H.A. (11 tuổi) và em trai C.B.K. (9 tuổi, trú khu 10 Cao Xá) đã vào khu vực bãi đất của một công trình xây dựng vui chơi.

Trong lúc chơi, hai cháu P.Q.A. và C.B.K. không may bị rơi xuống hố nước trong công trường. Phát hiện sự việc, hai cháu P.Q.B. và C.H.A. lập tức hô hoán kêu cứu.

Nghe tiếng hô hoán, một người dân cùng hai công nhân đang làm việc tại công trình đã nhanh chóng chạy đến vớt 2 cháu bé lên, sơ cứu và thuê xe đưa hai cháu bị đuối nước đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

Đến tối cùng ngày, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cháu P.Q.A. và C.B.K. đã không qua khỏi.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên đang được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ khẩn trương làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động