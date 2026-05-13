T.a.i n.ạ.n c.h.ế.t người ở Hà Tĩnh: Người phơi thóc có thể bị truy cứu trách nhiệm

Trong vụ tai nạn xe tải đâm vào xe máy chở hai mẹ con (56 tuổi và 86 tuổi) tại xã Trường Lưu (trước đây thuộc huyện Can Lộc) ngày 12/5 khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ, một chi tiết khiến độc giả quan tâm là con đường lớn bị thu hẹp gần hết lòng đường bởi người dân phơi lúa hai bên đường. Bên cạnh việc xác định trách nhiệm của những người liên quan trực tiếp là xe tải và xe máy, câu hỏi nhiều người đặt ra là người phơi thóc có phải chịu trách nhiệm liên quan khi làm lòng đường bị thu hẹp?

Your browser does not support the video tag.

Video tai nạn ở Trường Lưu, Hà Tĩnh hôm 12/5. Nguồn: Cục CSGT

Liên quan tới vấn đề này, Cục CSGT cho biết việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông. Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Thực tế từng có người phơi thóc bị khởi tố vì được xác định là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Ví dụ ngày 10/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Cản trở giao thông đường bộ đối với bà Vũ Thị Mùi, 67 tuổi, trú tại xã Yên Khánh, Ninh Bình. Trước đó, hồi tháng 6/2025, bà Mùi lấy gạch, đá, bêtông chặn tấm bạt khi phơi lúa trên đường khiến một phụ nữ đi xe máy tông trúng, ngã tử vong.

...

Tình trạng phơi thóc, lúa trên đường giao thông tồn tại nhiều năm qua ở nhiều địa phương. Người dân có thể phơi thóc trực tiếp lên mặt đường nhựa, bêtông hoặc phơi lên bạt ở những con đường đất. Để tránh phương tiện chèn lên lúa, nhiều người còn sử dụng gạch, đá để xếp xung quanh, tiềm ẩn rủi ro lớn. Cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn.

Hiện trường vụ tai nạn, thóc phơi gần hết làn đường mỗi bên. Ảnh: Hoài Thăng



Bên cạnh vấn đề phơi thóc, Cục CSGT cũng đưa ra cảnh báo cho người tham gia giao thông sau vụ tai nạn. Cụ thể, khi lái xe từ đường nhánh, ngõ ra đường lớn, người tham gia giao thông cần chủ động nhường đường, dừng xe quan sát, chỉ di chuyển khi an toàn. Trong video trên, dù tài xế xe tải đã nhấn còi cảnh báo liên tục nhưng người lái xe máy vẫn không dừng lại hoặc tránh.

Trong khi đó, tài xế xe tải đã quan sát thấy người đi xe máy từ sớm nhưng không giảm được tốc độ xe để có thể dừng lại đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng phải điều tra tốc độ của xe tải, sự tập trung và thao tác lái xe, hệ thống phanh, lốp, tải trọng xe..., nhưng Cục khuyến cáo giữ được khoảng cách an toàn, luôn tập trung, đi tốc độ phù hợp để giữ an toàn cho mình và những người khác trên đường.

Tác giả: Minh Hy

Nguồn tin: Báo VnExpress