Đề xuất sửa đổi Nghị định 168: Vì sao cảnh sát được phạt lên đến 7,5 triệu đồng

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 của Bộ Công an, chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt đến 7,5 triệu đồng (thay vì mức 500.000 đồng), tức gấp 15 lần hiện nay.

CSGT TPHCM xử phạt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đồng thời lực lượng chức năng có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm trị giá không quá 15 triệu đồng.

Dự thảo dự kiến có hiệu lực từ 1-7.

Vì sao cần sửa đổi nghị định 168?

Lý giải về các đề xuất này, Bộ Công an cho hay tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền, xe kinh doanh vận tải hoạt động "trá hình".

Điều này gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải và gây thất thu thuế cho ngân sách. Đồng thời, hành vi này còn nhằm trốn tránh hoạt động quản lý nhà nước về vận tải đường bộ.

Vì sao được xử phạt đến 7,5 triệu đồng?

Lý giải vì sao cảnh sát được xử phạt đến 7,5 triệu đồng, hiện nay, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt của chiến sĩ công an nhân dân được quy định bằng 10% mức tiền phạt tối đa của lĩnh vực đó nhưng không quá một mức trần nhất định (trần hiện rất thấp, là 500.000 đồng).

Khi Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi nâng mức phạt tối đa của lĩnh vực giao thông đường bộ lên 75 triệu đồng, thì theo phép tính 10%, thẩm quyền của chiến sĩ phải được đưa lên mức tương ứng. Tức 75 triệu đồng × 10% = 7,5 triệu đồng.

Do đó, cảnh sát sẽ có quyền phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng, là đảm bảo đồng nhất trong các quy định pháp luật.

Thực tế cho thấy việc áp dụng mức phạt tiền cụ thể nằm trong hạn mức 7,5 triệu đồng (áp dụng với hình thức xử phạt tại chỗ), người dân có thể nộp phạt nhanh, nhận biên lai và đi ngay, tiết kiệm thời gian cho cả hai bên.

Ngoài ra, cấp chỉ huy (trưởng công an xã, trưởng phòng CSGT) sẽ không phải ký hàng nghìn quyết định xử phạt cho các lỗi thông thường, tập trung vào các vụ việc phức tạp hơn.

Khi quyền hạn của chiến sĩ rõ ràng và khớp với khung hình phạt của các lỗi phổ biến, việc thực thi công vụ sẽ trở nên dứt khoát và ít chồng chéo hơn.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động