Bộ Công an thông tin quan trọng cho các bị hại trong vụ Shark Bình

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 3-4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đã thông tin liên quan vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo



Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án, ngoài việc chứng minh tội phạm của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tập trung, quyết liệt thu giữ các tài sản do phạm tội mà có, tập trung phong toả, kê biên các tài sản để khắc phục thiệt hại cho các bị hại. Trong vụ án Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung khám xét, xác minh làm rõ các dòng tiền, tài sản của các đối tượng, số tiền, vàng có giá trị trên 900 tỉ đồng để khắc phục cho các nhà đầu tư.

Đến nay, có 51 nhà đầu tư đã liên hệ với Cơ quan điều tra để làm việc. Các thủ tục để nhận lại tiền của các bị hại sẽ được các điều tra viên hướng dẫn.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, liên quan đến vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng) về hành vi Rửa tiền.

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỉ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15-6-2020 đến 23-9-2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỉ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.

... Shark Bình bị bắt liên quan đến dự án tiền số Antex



Ngoài vụ án nêu trên hồi giữa tháng 10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội còn khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex.

Theo cáo buộc, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Nguyễn Hoà Bình giao nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

