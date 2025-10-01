Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA

Malaysia khó lật ngược phán quyết của FIFA vì vụ gian lận nhập tịch.



Vừa qua FIFA đã phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), cấm 7 cầu thủ nhập tịch trong vòng 1 năm, đồng thời phạt tiền mỗi cầu thủ 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), sau khi phát hiện ra những bất thường trong hồ sơ đăng ký thi đấu của họ cho tuyển Malaysia.

Theo cựu cầu thủ M.Karathu của bóng đá Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Malaysia rất khó đảo ngược phán quyết từ FIFA, bởi cơ quan này đã có bằng chứng chắc chắn rồi mới công bố án phạt: "Chúng ta cần biết việc này được thực hiện như thế nào. Có phải thông qua người đại diện không? Điều gì đã khiến những cầu thủ này quyết định chỉ chơi cho tuyển Malaysia khi họ đã 28 hoặc 29 tuổi?".

Ông M.Karathu bày tỏ thêm: "Nếu điều đó thực sự đúng là 1 điều đáng buồn cho bóng đá Malaysia. Thậm chí có thể coi đó là một sự ô nhục. Tôi đã gắn bó với bóng đá 1 thời gian dài - với tư cách là một cầu thủ, 1 HLV và một Giám đốc kỹ thuật. Tôi đã chứng kiến tất cả. Từ các quan chức đến người đại diện, bạn luôn phải cẩn trọng.

Liên đoàn Bóng đá thế giới sẽ không đưa ra tuyên bố nếu không có bằng chứng chắc chắn. Chúng tôi biết FAM sẽ kháng cáo sau khi có phán quyết đầy đủ, vì vậy hãy chờ đợi - nhưng cần phải đặt ra câu hỏi", ông M.Karathu nhấn mạnh.

...

"Án phạt của FIFA hiện nay nên là 1 lời cảnh tỉnh cho các nhà lãnh đạo bóng đá Malaysia. Đã đến lúc FAM cần suy ngẫm và suy nghĩ sâu sắc về bóng đá nước nhà. Mọi người, bao gồm cả tôi, đều muốn có câu trả lời. Malaysia muốn 1 đội tuyển quốc gia mà họ có thể tin tưởng - 1 đội bóng thực sự xuất sắc", ông M.Karathu kết luận.

Trường hợp của Malaysia liên quan tới vấn đề pháp lý, hộ chiếu của các cầu thủ. Tòa án bóng đá của FIFA sẽ xét xử phần tư cách thi đấu của các cầu thủ nói trên, trong đó bao gồm quyết định có xử thua tuyển Malaysia trong những trận đấu mà họ có mặt hay không.

Tuy nhiên, trong trường hợp vẫn không chấp nhận phán quyết của Tòa án bóng đá từ FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ kháng cáo lên cấp cao nhất là Tòa án thể thao. Do đó, vụ việc này có thể diễn ra trong thời gian dài và tốn công sức của các bên liên quan.

Điều đáng nói, Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John (người Malaysia), khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ không bị cấm thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

