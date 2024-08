Đẩy tiến độ cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung trước mùa mưa lũ

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh dài hơn 100 km với 3 dự án thành phần gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng đi qua các 6 huyện, thị xã.

Không khí hối hả thi công tại dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hà Tĩnh.

Tại dự án thành phần cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, ông Nguyễn Quang Thức - Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập cho biết, đơn vị đảm nhận thi công 4km tuyến chính, 6 hầm chui, 29 cống thoát nước và 3 cây cầu lớn.

Đến thời điểm này, nhờ thi công 3 ca, 4 kíp, huy động máy móc, nhân lực nên khối lượng của đơn vị hoàn thành khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Đơn vị đang đẩy nhanh đắp đất K98 khoảng 600m còn lại do vướng mặt bằng và xử lý nền đất yếu, các hạng mục khác.

“Tập trung chủ yếu vào các đường gom, cải mương để cho bà con đi lại thuận tiện trong mùa gặt tới đây và cũng là chuẩn bị cho tất cả cống, rãnh thông thoát giúp mùa mưa lũ không bị ngập úng”, ông Thức cho biết thêm.

Your browser does not support the video tag.

Còn theo đại diện nhà thầu Xuân Trường, đến nay đơn vị này đã hoàn thành rải thảm 7km. Dự kiến đến 31/12/2025 đơn vị hoàn thành bàn giao công trình song dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành 90% dự án.

Hiện nhà thầu Xuân Trường đã huy động hơn 300 xe, máy cùng gần 500 cán bộ công nhân, kỹ sư làm việc ngày đêm trên công trường để đảm bảo tiến độ dự án.

Trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Tổng công ty xây dựng 319 - Bộ Quốc phòng cũng đang huy động hơn 200 đầu thiết bị với hơn 400 công nhân chia làm 3 ca để thi công gần 14km.

...

Phần việc quan trọng nhất của đơn vị hiện nay là hoàn thành đắp đất nền đường và cấp phối đá dăm để tránh ảnh hưởng của mưa lũ.

“Đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành 96% của công tác đất, chúng tôi đang tập trung thi công móng mặt. Trên toàn tuyến đang tổ chức thi công 4 dây chuyền là thi công cấp phối đá dăm và dây chuyền thi công bê tông nhựa cuốn chiếu”, ông Trần Đình Ngân - Chỉ huy trưởng Tổng công ty xây dựng 319 chia sẻ.

Hình ảnh thi công cầu vượt đường dân sinh.

Những hạng mục quan trọng về nền, đắp đất được nhà thầu thực hiện khẩn trương trước khi mùa mưa lũ đến.

Cầu vượt Quốc lộ 12C cơ bản hoàn thiện.

Ông Hoàng Chiến Thắng - Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi cho biết “Về phía chủ đầu tư, chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu thực hiện chỉ đạo của Chính phủ vượt nắng, thắng mưa; ăn tranh thủ ngủ khẩn trương và làm xuyên Tết, xuyên ngày lễ. Dịp nghỉ lễ 2/9 vẫn làm bình thường” .

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng La Nina sẽ gây nguy cơ mưa, bão dồn dập trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt là ở khu vực miền Trung, làm gia tăng nguy cơ ngập úng kéo dài, lũ lụt trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất. Đây là điều bất lợi cho dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam.

Chính vì vậy hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn đang nỗ lực duy trì ca kíp, miệt mài đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. Thiết bị, máy móc, nhân lực đã được huy động tối đa để triển khai các phần việc quan trọng trước mùa mưa lũ.

Tác giả: Ngọc Hải

Nguồn tin: Báo Công Luận