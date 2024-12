Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh được Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nổi bật, là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình và xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí quy hoạch, xây dựng thao trường bắn biển; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chiến đấu, thao trường, trường bắn đúng quy định.

Tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tốt; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung theo chương trình, kế hoạch; diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập CH-TM đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Hoạt động CTĐ, CTCT triển khai toàn diện, hiệu quả; tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019 - 2024; tham gia hội thi, hội diễn đạt thành tích cao...

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và hạn chế; phân tích, nhận định, dự báo tình hình năm 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã xác định phương hướng, mục tiêu: Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng; tập trung thực hiện “1 khâu tập trung, 2 nhiệm vụ đột phá".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã thông tin một số đặc điểm, tình hình thế giới, khu vực, trong, trước và những tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong nước và địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở đó, đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý linh hoạt, đúng pháp luật các tình huống về quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động phòng, chống cháy nổ, chữa cháy rừng; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nhất là vào mùa mưa bão, lũ lụt...

