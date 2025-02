Đang nhảy trong đám cưới, cô gái ngã gục xuống sân khấu tử vong

Your browser does not support the video tag.

Người tử vong được xác định là Parinita (23 tuổi), cư dân Indore, người đã đến Vidisha để dự đám cưới của anh họ cô ở quận Vidisha của Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào 10h tối ngày 8/2. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 9/2 cho thấy, Parinita đang đứng trên sân khấu và nhảy một cách đầy năng lượng theo một bài hát. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô đột nhiên ngã xuống sân khấu.

Cô gái ngã ngục xuống sân khấu rồi tử vong.

Người ta nghi ngờ cô đã lên cơn đau tim khi đang nhảy, dẫn đến cái chết đột ngột trên sân khấu.

Một số bác sĩ có mặt tại đám cưới với tư cách là người thân đã ngay lập tức cố gắng hồi sức cho cô bằng cách hô hấp nhân tạo, nhưng Parinita không có phản ứng gì. Cô được đưa đến một bệnh viện tư ở Vidisha, nơi các bác sĩ tuyên bố cô đã tử vong khi đến nơi.

Theo thông tin chính thức, một trong những người em trai của cô cũng qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 12.

