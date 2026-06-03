Đang di chuyển trên đường, người đi xe máy đột nhiên "biến mất"

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy các phương tiện giao thông cẩn thận di chuyển trên đường cao tốc, với một làn đường bị hư hỏng được rào chắn ở một bên tại Nam Jakarta, Indonesia.

Vài giây sau, một người lái xe máy đang di chuyển thì mặt đường đột nhiên sụt xuống, khiến anh ta rơi xuống hố sụt vào ngày 29/5.

Người dân cho biết, trước đó họ đã cảnh báo người lái xe máy về đoạn đường bị hư hỏng, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đi qua khu vực đó. Không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo.

Người đàn ông rơi xuống hố sụt sâu 3 mét.



Các quan chức cho biết, con đường đã bị hư hỏng vào tối ngày 28/5.

...

Sáng 30/5, đội Bina Marga đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp, sử dụng vật liệu hỗn hợp nguội để tạm thời bịt kín đoạn đường bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra sau đó của Cơ quan Tài nguyên Nước Nam Jakarta (SDA) đã phát hiện ra thiệt hại cấu trúc nghiêm trọng hơn, với nền đất bên dưới đường bị rỗng do hệ thống thoát nước bị hỏng.

Chính quyền đang điều tra vụ việc và đã được giao nhiệm vụ tiến hành sửa chữa khẩn cấp.

Người lái xe được khuyến cáo nên thận trọng và sử dụng các tuyến đường thay thế để tránh tắc nghẽn.

Hố sụt xảy ra khi mặt đất bên dưới bề mặt bị sụp đổ hoặc lún xuống do tự nhiên hoặc do con người gây ra. Kích thước của các hố này có thể dao động từ nhỏ đến lớn, gây ra thiệt hại đáng kể.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn