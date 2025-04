Đâm trúng nhiều người trên phố, tài xế ô tô bị dân đánh tới tấp

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc xe chạy quá tốc độ đã gây ra hỗn loạn tai chợ Jaggayyapet Cheruvu ở quận NTR Telangana, Ấn Độ, vào ngày 25/4.

Đoạn clip ghi lại sự việc cho thấy, một chiếc xe ô tô màu trắng chạy với tốc độ cao đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông thẳng vào một nhóm người đang dừng xe sát lề đường.

Cú tông mạnh khiến nhiều người văng ra xa. Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera giám sát ghi lại.

... Chiếc xe ô tô đâm trúng nhiều người trên phố.



Tài xế được cho là say rượu đã bị người dân địa phương bắt giữ và tấn công trước khi giao cho cảnh sát.

Được biết, vụ tai nạn khiến 7 người bị thương. Những người này đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát đã lập biên bản vụ án và tiến hành điều tra.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn