Tài xế ô tô tông chết hai bà cháu rồi bỏ trốn khai gì tại cơ quan Công an

Hiện trường vụ tai nạn.



Tại cơ quan Công an, tài xế Nguyễn Văn Hương khai, trưa 15-2, Hương điều khiển xe ô-tô 5 chỗ mang BKS 38H- 4958 đi từ xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) theo đường mòn Hồ Chí Minh và QL15 qua địa phận huyện Hương Khê để về nhà. Đến khoảng 13 giờ 10 cùng ngày, khi đi đến đoạn Km 399+412 QL15 (địa phận thôn 12, xã Hà Linh) thì không làm chủ được tốc độ nên đi sang phần đường bên trái rồi tông vào xe máy BKS 38P1-9593 do một người phụ nữ điều khiển, chở một cháu trai, đi theo hướng ngược lại. Sau khi tông mạnh vào xe máy, xe ô-tô do Hương điều khiển tiếp tục lao xuống vệ đường bên trái rồi đâm vào gốc cây mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến Nguyễn Văn Hương bị va đập vào vô lăng xe, kính chắn gió xe bị vỡ khiến Hương bị thương ở vùng mặt. Sau khi xuống xe, nhìn hiện trường ngổn ngang, 2 nạn nhân bất tỉnh nhân sự khiến Hương lo sợ tột độ. Nghĩ 2 nạn nhân đã tử vong, Hương sợ hãi đi khỏi hiện trường rồi bắt xe đi về hướng xã Mỹ Lộc, sau đó lên đồi keo ngồi.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hương bắt xe taxi đi ra Bệnh viện đa khoa Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh) sơ cứu vết thương rồi trở về nhà thị trấn Đồng Lộc. Đến sáng 16- 2, biết cơ quan chức năng vào cuộc xác minh điều tra vụ việc, Hương đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc.

...

Nói về vụ TNGT, sau khi người dân trình báo vụ việc, lực lượng CSGT kiểm soát trật tự đường mòn Hồ Chí Minh và QL15 (thuộc Phòng CSGT- Công an Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Khê và Viện KSND huyện Hương Khê có mặt kịp thời phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hai nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị Đào (1967, trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) và cháu Phan Văn Đăng Khôi (2018). Vụ tai nhạn khiến cháu Khôi tử vong tại chỗ, bà Nguyễn Thị Đào bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Qua xác minh nhân thân của Nguyễn Văn Hương được biết, năm 1998, Hương từng bị TAND quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) xử phạt 4 năm tù về tội: “Cướp tài sản”; năm 2020 bị Công an thị trấn Đồng Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Đánh bạc” và năm 2022 bị Công an huyện Can Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, Viện KSND cùng cấp phối hợp điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: X.S

Nguồn tin: cadn.com.vn