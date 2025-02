"Sốc" trước lý lịch bất hảo của tài xế ô tô t.ô.n.g t.ử v.o.n.g 2 bà cháu ở Hà Tĩnh

Chiều 18/2, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, Nguyễn Văn Hương (SN 1973, trú tổ dân phố Trung Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) - tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 bà cháu tử vong vừa đến đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê.

Bước đầu Hương khai, khoảng 12h15’ ngày 15/2, đối t ượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Lanos mang BKS 38H – 49xx đi từ xã Quang Thọ (Vũ Quang) theo đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 15 qua địa phận huyện Hương Khê để về nhà.

Đến khoảng 13h10’ cùng ngày, Hương điều khiển xe chạy đến đoạn Km 399+412 quốc lộ 15 thuộc địa phận thôn 12, xã Hà Linh (Hương Khê) thì không làm chủ được tốc độ nên đi sang phần đường bên trái rồi đâm vào xe máy mang BKS 38P1-95xx do bà Hoàng Thị Đ. (SN 1967, trú tại xã Phúc Đồng, Hương Khê) điều khiển chở theo cháu là Phan Văn Đăng K. (SN 2018) đi theo hướng ngược lại.

Sau khi đâm mạnh vào xe máy do bà Đ. điều khiển, xe ô tô do Hương điều khiển tiếp tục lao xuống vệ đường bên trái rồi đâm vào gốc cây mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lao động

...



Vụ tai nạn khiến cháu K. tử vong tại chỗ, bà Đ. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. Xe máy và xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn cũng khiến Hương bị va đập vào vô lăng xe, bị thương ở vùng mặt. Tuy nhiên, sau tai nạn, Hương nghĩ bà Đ. và cháu K. đã chết nên sợ hãi, mất bình tĩnh rồi đi ra quốc lộ 15 bắt xe đi về hướng xã Mỹ Lộc (Can Lộc) và xuống xe đi lên đồi keo lá tràm ngồi.

Khoảng 17h ngày 15/2, Hương thuê taxi đi ra Bệnh viện Hồng Hà ở thị xã Hồng Lĩnh khám, rửa vết thương rồi trở về nhà tại tổ dân phố Trung Thành, thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc).

Sáng 16/2, Hương đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đầu thú.

Qua xác minh, trước đó Hương từng bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, TP.HCM xử phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản; ngày 15/10/2020, Công an thị trấn Đồng Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; ngày 12/12/2022, Công an huyện Can Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Tác giả: Minh Hà (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn